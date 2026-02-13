Річний виторг Check Point зріс на 7% до 2,58 млрд дол.

13 февраля 2026 г., 11:45

Компанія Check Point Software Technologies оприлюднила фінансові результати за четвертий квартал та весь 2025 рік, продемонструвавши стійке зростання на фоні глобального переходу бізнесу на автономні системи безпеки.



Згідно з офіційним звітом, сукупний виторг за рік досяг позначки 2,58 млрд дол., що на 7% більше порівняно з попереднім роком.



Четвертий квартал став особливо успішним для компанії: дохід склав 678 млн дол., що перевищило очікування ринку.



Головним драйвером успіху став сегмент підписок на безпекові сервіси, який зріс на 15% до 285 млн дол. за квартал. Це підтверджує стратегічне зміщення фокусу компанії з продажу разових ліцензій на програмне забезпечення до хмарних платформ із регулярними платежами.



Генеральний директор Check Point Гіл Швед (Gil Shwed) підкреслив, що 2025 р. став роком «платформної революції» для компанії. Ключовим інструментом залучення клієнтів стала платформа Infinity AI Copilot, яка автоматизує складні процеси виявлення загроз та реагування на них. Протягом року компанія активно інтегрувала штучний інтелект у всі свої вертикалі, що дозволило збільшити обсяг відкладеного виторгу до вражаючих 1,9 млрд дол.



У четвертому кварталі чистий прибуток за стандартом non-GAAP склав 311 млн дол., а прибуток на одну акцію зріс на 11% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Паралельно із розвитком продуктів, Check Point продовжила програму викупу власних акцій, витративши на це 325 млн дол. лише за останні три місяці року, що свідчить про високу впевненість керівництва у майбутній стабільності бізнесу.



Однак 2026 рік поставить перед компанією нові виклики. Попри стабільні фінансові показники, Check Point доводиться конкурувати в умовах, коли межа між мережевим обладнанням та безпекою (як ми бачили у звітах Cisco) стає все більш розмитою. Успіх Infinity AI Copilot буде критичним: якщо компанія зможе довести, що її АІ-асистент справді здатен знизити навантаження на системних адміністраторів краще за конкурентів, вона зможе претендувати на ще більшу частку бюджетів Fortune 500.

