ЄС передав Києву 500 генераторів сумарною потужністтю 12 МВт

Міністерство розвитку громад та територій України, повідомило про отримання партії з 500 генераторів, наданих зі стратегічного резерву засобів цивільного захисту ЄС rescEU через Координаційний центр реагування на надзвичайні ситуації (Emergency Response Coordination Centre — ERCC) при Генеральному директораті з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги (DG ECHO).



До Києва прибули ще 234 генератори для потреб столиці. Відтак місто отримало всю партію обладнання з 500 одиниць. З них 438 генераторів потужністю 23 кВт та 62 генератори потужністю 27 кВт. Сумарна потужність обладнання - 12 МВт.



Генератори будуть розподілені серед житлових будинків, які мають проблеми з тепло- та водопостачанням через тривалі відключення електроенергії. Обладнання забезпечуватиме роботу індивідуальних теплових пунктів, а також водяних і каналізаційних насосів.



Поставки з резерву rescEU повністю фінансуються Європейським Союзом та координуються Європейською комісією.



Заступник Міністра розвитку громад та територій України Костянтин Ковальчук підкреслив, що передане обладнання є важливою частиною системної роботи з підвищення енергетичної автономності міст.



«Ці генератори підсилять житловий фонд резервними рішеннями, які дозволяють будинкам функціонувати автономно у разі перебоїв з електропостачанням. Ми синхронізуємо цю допомогу з іншими заходами з модернізації та децентралізації систем, щоб міста ставали більш гнучкими й стійкими в довгостроковій перспективі», - наголосив заступник Міністра розвитку громад та територій України Костянтин Ковальчук.



Передача обладнання є частиною співпраці України та Європейського Союзу у сфері цивільного захисту та зміцнення стійкості критичної інфраструктури в умовах війни.

