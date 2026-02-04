В Україні створили акумулятори для дронів з високою енергетичною щільністю

4 февраля 2026 г., 17:45

0

Tweet

За даними портала Militarnyi, українська компанія DP Battery створила напівтвердотільні літієві акумулятори для дронів з високою енергетичною щільністю — у 1,5–2 рази більшою, ніж у класичних літій-іонних акумуляторів.



Про це розповів Данило Павлюк — CEO компанії DP Battery під час конференції Brave1 Components.



За словами CEO, компанія спеціалізується на виготовленні акумуляторів з високою щільністю енергії.



«Зараз усі в основному використовують літій-іонні акумулятори типу 18650 або 21700. Їхній основний мінус — енергетична щільність близько 200–240 ват-годин на кілограм. Наш акумулятор має близько 400 ват-годин на кілограм. Це означає, що при тій самій масі ми маємо вдвічі більше енергії. Тобто можемо літати вдвічі далі або вдвічі довше», — пояснив Данило Павлюк.



За оцінками, FPV-дрон на 15-дюймовій рамі з масою корисного навантаження приблизно 1,5 кг та звичайними комерційними батареями матиме запас ходу близько 70 км. Тоді як під час використання батарей української компанії цей показник перевищує 100 км.



«З урахуванням тенденцій на лінії бойового зіткнення вже недостатньо просто полетіти напряму й виконати місію. Потрібно шукати обхідні маршрути, облітати зони РЕБ, стрілецькі зони тощо. Саме тут така технологія дає реальну перевагу», — підкреслив Данило Павлюк.



Альтернативною перевагою є можливість взяти більше корисного навантаження, використовуючи батарею з такою самою ємністю, але з меншою масою.



За оцінками, під час порівняння 5-кілограмової збірки твердотільних акумуляторів для FPV-дрона на 15-дюймовій рамі аналогічна літій-іонна батарея важитиме «на кілограм з лишком» більше.



Водночас CEO наголосив, що основна перевага батарей, виготовлених за подібною технологією, проявляється саме на великих дронах, оскільки для малих акумуляторів головним обмеженням є не енергетична щільність, а струмовіддача. Натомість на великих платформах приріст часу перебування в повітрі «може сягати до 60%». Як приклад він навів дрон-бомбардувальник власної розробки компанії, здатний долати понад 70 км і перебувати в повітрі до 80 хвилин.



«Коротко розкажу, як ми до цього прийшли. Ми є виробниками бомберів із 2022 року, і на ринку просто не існувало акумуляторів, які закривали б наші потреби. Тому ми три роки шукали, розробляли й тестували. Тоді ми літали 40 хвилин — і навіть це було більше, ніж у більшості інших бомберів. Зараз ми літаємо 80 хвилин із дальністю понад 70 км. Ідеться не про маленьке крило, а про великий дрон, агрокоптер, який реально закриває ці дистанції», — розповів Данило Павлюк.



Водночас подібна технологія має і недолік — ціну. «Класичні» літій-іонні акумулятори коштують приблизно вдвічі дешевше, ніж напівтвердотільні акумулятори з високою енергетичною щільністю аналогічної ємності.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI