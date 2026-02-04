ViewSonic розширює екосистему Pro AV разом із галузевими партнерами

4 февраля 2026 г., 16:25

0

Tweet

Компанія ViewSonic оголосила про подальший розвиток своєї інтегрованої екосистеми Pro AV. Вона посилює співпрацю з галузевими партнерами, щоб забезпечувати безшовні впровадження повного циклу (end-to-end). ViewSonic поєднує дисплейні продукти та інтегроване програмне забезпечення з підтвердженою сумісністю із системами керування, AV-over-IP (AVoIP), кабельною інфраструктурою, мережевими рішеннями та контент-платформами. Такий підхід формує цілісні Pro AV-фреймворки, покликані спростити масштабні інсталяції для багатьох просторів.



«У міру того як корпоративні середовища стають більш розподіленими й створюються під конкретні завдання, складність інтеграції інсталяцій на рівні будівлі стала однією з найбільших проблем у Pro AV, — зазначив Дін Цай, генеральний менеджер бізнес-підрозділу Pro AV Solutions компанії ViewSonic. — У відповідь ViewSonic поглиблює співпрацю з партнерами, щоб вибудувати відкриту, сумісну екосистему Pro AV, яка безшовно інтегрується з різними платформами та технологіями. Наш фокус — гнучкі Pro AV-архітектури, які легко розгортати, централізовано ними керувати та масштабувати з часом».



Еволюція ViewSonic на ринку Pro AV спирається на довгострокову філософію дизайну, орієнтовану на спрощення складності на рівні кінцевої точки — дисплея, — у поєднанні з інтегрованим ПЗ і підтвердженою сумісністю. Такий підхід перетворює дисплеї на зручні для інтеграції «будівельні блоки» у межах ширших AV-екосистем, знижує ризики під час встановлення та спрощує розгортання й керування для організацій.



Спираючись на одне з найкомплексніших портфоліо дисплеїв в індустрії — від дисплеїв для роботи пером (pen displays), проєкторів та інтерактивних дисплеїв до комерційних дисплеїв і all-in-one рішень Direct View LED з діагоналями від 5 до 500 дюймів — ViewSonic підтримує широкий спектр Pro AV-сценаріїв у корпоративному середовищі, освіті, громадських просторах і комерційних об’єктах.



Сумісність підтверджується у Pro AV Lab компанії ViewSonic, де тестується модель безшовної інтеграції для забезпечення надійної та безпечної роботи. У результаті рішення ViewSonic підтримують централізоване керування, низьку затримку та масштабовану архітектуру, що дає змогу розширювати інфраструктуру й виконувати оновлення без порушення наявних робочих процесів і операційної діяльності.



На ISE 2026 ViewSonic демонструє цю екосистемну стратегію в реальних, повністю інтегрованих Pro AV-інсталяціях, показуючи, як end-to-end впровадження працюють на практиці. Від зон ресепшн і переговорних до навігаційних дисплеїв у коридорах та великоформатних відеостін — експозиції підкреслюють кроспросторові візуальні розгортання, реалізовані в тісній співпраці з галузевими партнерами.



У демонстраціях представлені рішення партнерів: Matrox Video — для AVoIP-кодування, декодування та багатоканального розподілу візуальних джерел; Lindy — для високоякісної кабельної комутації; NETGEAR — для мережевої комутації, оптимізованої під AVoIP. На дисплеях ViewSonic платформа Manager забезпечує централізований моніторинг і керування пристроями. Така екосистема допомагає AV- та IT-фахівцям виходити за межі фрагментарних впроваджень і впевнено забезпечувати єдиний аудіовізуальний досвід у різних просторах.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI