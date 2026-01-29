Twist Robotics презентувала модуль OSCAR, що замінює GPS за допомогою машинного зору

29 января 2026 г., 8:05

Українська технологічна компанія Twist Robotics, яка входить до кластера «Технологічні Сили України», офіційно вивела на ринок свою пропрієтарну розробку - модуль візуальної навігації OSCAR (Optical System of Coordinates with Automatic Relocalization).



Ця технологія покликана розв’язати одну з найгостріших проблем сучасного фронту: повну залежність безпілотників від супутникових сигналів, які ворог масово пригнічує засобами радіоелектронної боротьби.



За статистикою розробників, близько 75% втрат малих тактичних БпЛА на передовій спричинені дією РЕБ. Коли GPS-сигнал зникає або підміняється фальшивими координатами, дрон фактично втрачає орієнтацію та стає легким об'єктом для знищення. Система OSCAR змінює цей розклад сил, надаючи апарату можливість орієнтуватися за ландшафтом. Алгоритм у реальному часі аналізує зображення з камери, розпізнає ключові орієнтири та миттєво порівнює їх із цифровою мапою на борту. В результаті автопілот отримує дані, які за точністю не поступаються GPS, але при цьому є абсолютно невразливими до джамінгу чи спуфінгу.



Продукт базується на колосальному практичному досвіді, накопиченому командою за останні 24 місяці активних бойових дій. Платформи, оснащені модулем OSCAR, вже подолали сумарну дистанцію у понад 500 000 кілометрів, що дорівнює 25 000 бойових місій. Така інтенсивність експлуатації дозволила навчити штучний інтелект розпізнавати місцевість навіть у складних метеоумовах, під час нічних операцій або в умовах густого туману. При цьому система забезпечує точність позиціювання у межах 20 метрів без накопичення похибки під час тривалих польотів.



Для прискорення розробки та вдосконалення апаратного забезпечення Twist Robotics використовує власний симулятор «Обрій». Він дозволяє моделювати найбільш стресові бойові ситуації у віртуальному середовищі, перетворюючи інженерні гіпотези на надійне залізо. Використання OSCAR не лише підвищує живучість апаратів, а й значно економить ресурси, адже за даними компанії, алгоритм рятує десятки дорогих БПЛА на кожні сто вильотів.



Експерти зазначають, що поява систем на кшталт OSCAR сигналізує про завершення епохи, коли РЕБ міг «вимкнути» небо. Перехід від радіозв'язку до автономного машинного зору робить дрони повноцінними роботами, здатними виконувати завдання за принципом «випустив і забув» навіть у найщільнішому коконі електронних перешкод. Для розробників РЕБ це стає новим викликом: тепер їм доведеться боротися не з сигналом, а з «очима» дрона, що значно складніше технічно.

