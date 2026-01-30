Schneider Electric представляє АІ-платформу Resource Advisor+ для управління енергією та декарбонізацією

30 января 2026 г., 15:40

Підрозділ SE Advisory Services, що входить до складу Schneider Electric, оголосив про запуск Resource Advisor+ - платформи нового покоління для інтелектуального управління енергією та сталим розвитком.



Нова розробка базується на робочих процесах під управлінням АІ і покликана докорінно змінити підхід організацій до перетворення розрізнених даних на реальні кроки з оптимізації. Підкреслюється, що Resource Advisor+ замінює фрагментовані інструменти єдиною екосистемою, що інтегрує управління викидами, ланцюжками постачань, кліматичними ризиками та звітністю. Виконавчий віцепрезидент глобальної практики з енергетики та сталого розвитку SE Advisory Services Стів Вілхайт (Steve Wilhite) зазначив, що запуск платформи є втіленням стратегії «AI-first», яка дозволяє клієнтам автоматизувати складні процеси та прискорювати шлях до декарбонізації.



Ключовим елементом нової системи став провідний АІ-агент Sera, який виступає проактивним цифровим партнером для користувача та координує групу спеціалізованих агентів «за лаштунками». Як зазначається, унікальність Sera полягає у використанні пропрієтарного шару знань SE Advisory Intelligence, що кодує двадцятирічний досвід консалтингу Schneider Electric у перевірені методи та реальні операційні обмеження. Завдяки цьому рекомендації системи є не просто математичними моделями, а технічно обґрунтованими та життєздатними бізнес-рішеннями.

Нова платформа також побудована на принципах «ощадливого АІ» (Frugal AI), що передбачає використання енергоефективних обчислень, які відповідають статусу найсталішої компанії світу. Директорка з досліджень програмного забезпечення для сталого розвитку та ESG в IDC Емі Кравенс (Amy Cravens) підкреслила, що поєднання глибокої галузевої експертизи з АІ-інструментами допомагає підприємствам перейти від простого звітування до швидкого прийняття впевнених рішень, що пов’язують екологію з фінансовими результатами.



Екосистема дебютує з двома ключовими продуктами. Перший - Carbon Performance, який перетворює відстеження викидів на керований процес декарбонізації за протоколами Scope 1, 2 та 3. Та другий - Supply Chain, що допомагає залучати глобальних постачальників до зниження вуглецевого сліду. Пізніше цього року компанія планує додати модулі для аналізу кліматичних ризиків, звітності та енергоефективності.



Також компанія заявила, що водночас хмарна платформа EcoStruxture Resource Advisor залишиться доступною для користувачів, доповнюючи нову інтелектуальну екосистему. Впровадження Resource Advisor+ дозволяє компаніям отримати так званий ефект «колаборативного інтелекту», де людський досвід робить АІ розумнішим, а більш розумний АІ звільняє консультантів та менеджерів для фокусування на стратегічних ініціативах замість рутинної обробки даних.



Експерти зазначають, що запуск Resource Advisor+ від Schneider Electric відображає глобальний тренд на перехід від пасивного моніторингу ESG-показників до активного управління ними за допомогою агентських мереж АІ. У 2026 році ринок корпоративного софту для сталого розвитку стає перенасиченим даними, і головною проблемою бізнесу є не відсутність інформації, а неможливість її оперативного аналізу.



У загальнориночному контексті Schneider Electric робить ставку на «агентську економіку», де АІ не просто візуалізує графіки, а самостійно пропонує сценарії зниження витрат. Особливу увагу варто звернути на концепцію «Carbon-aware computations» - це важливий репутаційний крок, що дозволяє уникнути звинувачень у тому, що навчання та робота АІ самі по собі збільшують вуглецевий слід. Аналітики вважають, що поки конкуренти намагаються уніфікувати звітність, Schneider Electric уже будує «командний центр», який інтегрує енергетику та клімат в єдину операційну логіку, що в умовах зростаючого регуляторного тиску стане критичною перевагою для великого бізнесу, особливо для транснаціональних корпорацій.

