ASBIS посилює портфель рішень для дата-центрів корпоративними SSD Phison Pascari

ASBIS Group оголошує про стратегічне партнерство з Phison Electronics, що спеціалізується в галузі контролерів флеш-пам’яті NAND та рішень для зберігання даних, з метою постачання інноваційного корпоративного бренду Pascari на ринки регіону EMEA. Ця співпраця розширює портфель ASBIS коштом передових технологій зберігання даних, розроблених для задоволення сучасних потреб центрів обробки даних.

Згідно з умовами дистриб’юторської угоди, ASBIS відповідатиме за постачання повного асортименту твердотілових накопичувачів Pascari по всьому регіону EMEA. Лінійка Pascari містить п’ять серій, що ґрунтуються на більш ніж двадцятирічному досвіді Phison у сфері NAND-технологій.

Завдяки спеціалізованим R&D-можливостям Phison для лінійки Pascari клієнти можуть розраховувати на швидкі цикли розробки, що дозволяє отримати конкурентні переваги та скоротити час виходу на ринок для їхніх дата-орієнтованих ініціатив. Це партнерство дасть широкій мережі партнерів і клієнтів ASBIS доступ до найновіших інновацій у сфері технологій зберігання даних, сприяючи розвитку бізнесу та підвищенню операційної ефективності.

