Сервери-2026. Буття визначає свідомість

Аналітики традиційно не надто переймаються оригінальністю прогнозів.

Вважається, що у 2026 році серверні обчислення будуть AI-орієнтованими, енергоефективними, гнучкими та розподіленими між хмарою і «землею».

Подальше зростання ринку пояснюють цифровою трансформацією та розширенням AI-ініціатив, щедро підкріплюючи ці очікування фінансовими звітами виробників компонентів - ті справді демонструють вибухове зростання збуту.

Та поки у світі тривають змагання йокодзун штучного інтелекту, дрібним діячам серверних околиць доводиться пристосовуватися до нової, значно менш святкової реальності. А вона така:

подорожчали всі сервери - від А-брендів до Я-брендів;

подорожчали всі без винятку серверні компоненти;

зростання цін на DRAM і NAND запустило ланцюгову реакцію у суміжників - виробників GPU, RAID-контролерів та інших;

«свято» охопило продавців материнських плат, HDD і навіть процесорів. Гуляти - так гуляти.

Розпорядникам чужих грошей - держустановам, бюджетним утриманцям, банкам - байдуже. А от бізнесу знадобиться кілька місяців на пристосування.

Скоріше за все:

збережеться загальна тенденція зміщення уваги від серверів загального призначення до спеціалізованих;

замовники приділятимуть більше часу реальній оцінці навантажень і менше — родоводу серверів;

попит зміститься «вниз»: замість двопроцесорних серверів купуватимуть однопроцесорні, з меншою кількістю пам’яті та простіші за наповненням;

сервери «на виріст» купувати не будуть: по-перше, незрозуміло, звідки тому виросту взятися, поо-друге, навіщо платити сьогоднішніми грошима за те, що може знадобитися післязавтра (більш ймовірно - ні).

Невизначеність змушує бути ощадливими: не вкладати кошти в уявні принади брендів і надлишкові обчислювальні ресурси.

Помірність - запорука зростання. А не оцей ваш штучний інтелект у кожну хату.

