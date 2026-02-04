Хмарний ринок Україні: прогноз на 2026 рік

4 февраля 2026 г., 18:04

Незважаючи на умови жорстокої війни, фінансову залежність України від зовнішньої допомоги, я б оцінив прогноз для хмарного ринку як дуже позитивний.

Якщо ситуація в країні радикально не погіршиться, то зростання хмарних сервісів на 20–25% у 2026 році цілком можливо.

Важливі напрямки, які я би означив.

Зростання вимог до захисту та контролю даних у всіх проявах — від умов розміщення даних за межами України та дедалі більш витончених методів резервування цих даних через посилення вимог до комплексних систем інформаційної безпеки провайдерів й до нових технологічних рішень типу Confidential Computing, Zero Trust.

DSUA обіцяє запустити в експлуатацію власний балансувальник навантажень (Load Balancer) для забезпечення мультидоменної системи з наявністю зон високої доступності (High Availability Zones) на базі територіально розподіленої мережі українських провайдерів.

Реальні, доведені успіхи промислового класу у галузі АІ. Схоже, що держава поки залишиться драйвером цього сегменту. Теперішній «бульйон» всіх учасників цих перегонів має призвести до комерціалізації технологічних ініціатив.



Вкрай бажана розробка виразної, добре структурованої, прив’язаної до реальності національної стратегії хмар, це буквально must have для України. Фактори безперервної війни, гострої нестачі власних коштів та необхідності реанімувати економіку є наріжними каменями для такої стратегії. Отже, м’яч зараз на боці Мінцифри.

