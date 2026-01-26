Продуктовий портфель ELKO Ukraine доповнить кіберспортивна периферія Pulsar

26 января 2026 г., 14:25

Асортимент ELKO Ukraine поповнився продукцією компанії Pulsar – південнокорейського виробника ігрової периферії, що спеціалізується на задоволенні потреб галузі професійного кіберспорту. Pulsar вирізняється безкомпромісним підходом до якості та інженерії. Продукти бренду створюються у тісній співпраці з професійними гравцями й кіберспортивними командами, щоб забезпечити користувачів максимально точними, швидкими та стабільними інструментами для гри на найвищому рівні.

Флагманські рішення Pulsar, на які геймерам варто звернути увагу насамперед: миша X2A eS Medium (створена для гравців, яким важлива універсальність та контроль у будь-яких ігрових сценаріях); компактна миша X3 Mini (відповідь на запит гравців, які віддають перевагу більш маневровим легким мишам); миша X2 Medium (модель є розвитком популярної серії X2 і поєднує в собі класичну форму з сучасною інженерією); механічна клавіатура Pulsar PCMK 2 HE (створена для змагального геймінгу, де швидкість реакції та точність натискання мають критичне значення, розрахована на інтенсивне щоденне використання).

