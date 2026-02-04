Річний виторг AMD зріс на 34%, а продажі чипів для ЦОД встановили новий рекорд

4 февраля 2026 г., 17:50

Компанія AMD офіційно відзвітувала про результати четвертого кварталу та всього 2025 фінансового року, продемонструвавши вражаюче зростання у всіх ключових сегментах.



Як зазначається у пресрелізі компанії, квартальний виторг сягнув рекордних 10,27 млрд дол., що на 34% більше, ніж за аналогічний період минулого року, та суттєво вище прогнозів Уолл-стріт. Чистий прибуток за квартал склав 1,51 млрд дол. (за GAAP), а скоригований прибуток на акцію (EPS) зріс на 40% рік до року, досягнувши 1,53 дол.



Генеральна директорка AMD доктор Ліза Су (Lisa Su) назвала 2025 рік «визначальним», наголосивши на успішній реалізації стратегії високопродуктивних обчислень та АІ-платформ.



Локомотивом зростання став сегмент дата-центрів, виторг якого у четвертому кварталі підскочив на 39%, встановивши новий рекорд у 5,4 млрд дол. Такий результат став можливим завдяки масовому впровадженню процесорів AMD EPYC п'ятого покоління та нарощуванню поставок графічних процесорів AMD Instinct, зокрема прискорювачів серії MI350. Крім того, компанія отримала значний дохід від поставок чипів Instinct MI308 до Китаю, що принесло близько 390 млн дол. за квартал.



Комерційний сегмент (Client) також показав виняткову динаміку: продажі процесорів Ryzen для ПК зросли на 34% до 3,1 млрд дол. на фоні посилення ринкових позицій AMD.



За підсумками всього 2025 року AMD зафіксувала рекордний річний виторг у 34,6 млрд дол. (зростання на 34%) та чистий прибуток у 4,3 млрд дол.



Ігровий підрозділ (Gaming) продемонстрував стійкість із річним виторгом у 3,9 млрд дол., попри загальну волатильність ринку консолей.



Компанія також значно зміцнила свій вільний грошовий потік, який майже подвоївся порівняно з минулим роком, досягнувши рекордних 2,1 млрд дол. за квартал.



У прогнозі на перший квартал 2026 року AMD очікує виторг близько 9,8 млрд дол., що випереджає середні оцінки аналітиків і вказує на продовження позитивної динаміки в секторі АІ-обчислень.



Важливо зауважити, що попри «бичачий» звіт, ринок відреагував стримано через надвисокі очікування інвесторів від АІ-ринку. Проте стратегія AMD виглядає збалансованою: вони не лише заробляють на дефіциті прискорювачів для навчання нейромереж, а й планомірно відвойовують частку ринку в сегменті корпоративних ПК та серверів. Укладена угода з OpenAI на поставку обчислювальних потужностей обсягом 6 гігават закладає фундамент для «десятків мільярдів доларів» доходу в найближчі роки, що робить AMD одним із головних бенефіціарів глобальної АІ-перебудови економіки.

