«Cry, baby, cry, make your mother buy»

Навіть за наявності нагальної потреби рішення щодо ІТ-закупівель, зокрема серверного обладнання, ухвалюються дуже повільно. І добре, якби йшлося лише про бюджетних замовників - їхньому ІТ-персоналу можна лише поспівчувати. Натомість дивують приватні компанії, які розглядають серверні пропозиції тижнями, а то й місяцями, посилаючись на необхідність погодження з усіма вертикальними та горизонтальними підписантами.

У мирний час, на стабільному й насиченому ринку, можна думати хоч роками: «ваш дім - ваші правила». Але сьогодні такої розкоші більше немає. Ринок нарешті відчув наслідки АІ-буму у вигляді стрімкого зростання цін на всі базові компоненти. Дата-центри скуповують величезні обсяги, насамперед пам’яті та флеш-накопичувачів. Контрактні закупівлі великих гравців - Google, AWS, Microsoft - завантажили всі виробничі потужності, спустошивши решту каналів збуту.

Оцінки наслідків цього лиха такі.

DRAM

Оперативна пам’ять - найбільш «розігрітий» сегмент із кратним зростанням цін, що випередило всі інші категорії. За останні шість місяців ціни на серверні модулі DDR5 зросли приблизно на 340% (у 4,4 рази). Аналіз контрактних та оптових цін показує подальше подорожчання - з прогнозом +55–60% за квартал.

SSD (включно з NVMe)

За даними аналітиків, середнє зростання цін на SSD за пів року становить близько +80%. Високоємні корпоративні SSD подорожчали більш ніж на +250%. Виробники попереджають про можливий дефіцит і ймовірні стрибки цін до +100% через нестачу NAND-чипів.

HDD

Ціни на HDD за пів року зросли в середньому на 55–60%. Гіперскейлери активно скуповують великі ємності, черга за ними у всіх трьох виробників розтягнулась на місяці. Дефіцит неминуче призведе до подальшого підвищення цін.

Професійні GPU

Середнє зростання цін на графічні адаптери як клас за останні шість місяців становило +7–14%. 2026-й рік почався з тотального дефіциту ходових RTX 5090. Усе йде до різкого подорожчання, яке торкнеться всіх GPU, зокрема професійних: попит з боку розробників АІ величезний, а пам’ять GDDR та HBM потягне ціни «у космос».

Замовники не зобов’язані щоденно моніторити ціни - це робота аналітиків і постачальників. Але нинішнє зростання є настільки безпрецедентним, що постачальники мають бути настирливими. Не варто соромитися, потрібно з цифрами в руках переконувати нерішучих покупців приймати швидкі рішення.

Обізнаний - значить озброєний.

