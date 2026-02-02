Softprom стає офіційним дистриб'ютором графічних рішень Wacom в Україні

2 февраля 2026 г., 13:35

0

Tweet

Компанія Softprom оголошує про розширення дистриб’юторського контракту з корпорацією Wacom на територію України, що забезпечує партнерам та замовникам прямий доступ до найсучасніших технологій вендора для дизайну та цифровізації бізнес-процесів.

Wacom – світовий лідер у галузі пір'яних планшетів та дисплеїв. Завдяки технології EMR пристрої Wacom працюють без акумуляторів у пері та забезпечують точність, що є стандартом у кіноіндустрії та GameDev. У 2026 році вендор також активно сфокусований на розвитку напрямку бізнес-рішень.

Softprom запропонує в Україні оновлену лінійку пристроїв, орієнтовану на мобільність та продуктивність: Creative Digital Tools (сучасні дисплеї з роздільною здатністю 2.5K та антивідблисковим склом, а також автономні планшети, що працюють на Android і дозволяють створювати контент будь-де); Wacom for Business (спеціалізовані Signature Pads для фіксації захищеного біометричного підпису та перові дисплеї для анотування інженерних схем та тактичних планів).

Замовники Wacom в Україні – студії дизайну та GameDev (професійна графіка та 3D-моделювання); конструкторські бюро (точна робота з кресленнями та схемами); фінансовий сектор та корпоратив (захищений безпаперовий документообіг з e-Signature); логістика та служби (швидка верифікація транзакцій та звітності).

Наразі компанія Softprom сертифікована як дистриб'ютор Wacom в Україні, Молдові, Грузії, Вірменії, Азербайджані та країнах Центральної Азії.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI