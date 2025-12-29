«Нова пошта» розширює мережу відділень нового формату

29 декабря 2025 г., 15:43

За заявою «Нової пошти», у Києві запрацювало друге відділення самообслуговування, де клієнти можуть самостійно отримувати та відправляти посилки без черг та без оператора лише за 35 секунд.



Зараз мережа «Нової пошти» має два повноцінні відділення самообслуговування в Києві: № 256 та № 26. Крім того, 350 зон самообслуговування, обладнаних цифровою помічницею Сенді, встановлені у інших відділеннях компанії по всій Україні.



«27% посилок було отримано через самообслуговування у перший же день, — зазначає Максим Стужук, керівник відділення №256 у Києві. — Це дуже високий результат. Відвідувачі охоче пробують новий формат і все частіше обирають самообслуговування».



Для отримання посилки достатньо відсканувати штрихкод в застосунку або ввести номер телефону на екрані, оплатити доставку та забрати посилку з автоматично підсвіченої комірки. Весь процес супроводжує цифрова помічниця Сенді, яка допомагає легко зорієнтуватися та надає покрокові підказки.



Процес відправлення посилки також простий: треба створити відправлення через термінал самообслуговування або вибрати одне з тих, що було завчасно створене через застосунок, оплатити доставку за потреби, при необхідності можна звернутися до оператора для допакування або залишити вже упаковану посилку у спеціальному боксі.



«Ми переконані: інновації мають служити людям. І відділення самообслуговування з цифровою помічницею Сенді — саме про це. Приємно, що кожен третій клієнт стає постійним користувачем такого формату взаємодії вже після першого використання. Ми плануємо, що незабаром 50% всіх відправлень будуть проходити через зони чи відділення самообслуговування», — додає Євгеній Хоменко, директор R&D департаменту Нової пошти.



Зазначено, відділення самообслуговування будуть поступово масштабуватись у мережі «Нової пошти». Так вже в лютому нові відділення самообслуговування відкриють у Києві, Ірпені, Житомирі, Кропивницькому, Вінниці та Одесі. Загалом на 2026 рік заплановано відкриття 20 відділень нового формату.

