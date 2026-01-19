Softprom стає дистриб'ютором рішень спостереження за мережею BlueCat в регіоні EMEA

19 января 2026 г., 13:25

Компанія Softprom оголошує про підписання партнерської угоди з BlueCat Networks, світовим лідером в управлінні DDI (DNS, DHCP, IPAM), згідно з якою отримує статус офіційного дистриб'ютора в регіоні EMEA (Європа, Близький Схід та Африка). Це партнерство має стратегічне значення після нещодавнього придбання компанією BlueCat лідера ринку спостереження за мережею – LiveAction.

Softprom є офіційним дистриб'ютором LiveAction з 2023 року. Завдяки цьому компанія вже володіє глибокою технічною експертизою та налагодженими каналами постачання рішень для моніторингу мережі. Підписання контракту з BlueCat дозволяє Softprom запропонувати партнерам та клієнтам єдиний портфель для повної модернізації мережевої інфраструктури.

Уніфікований портфель рішень, доступний через Softprom включає: Unified DDI (BlueCat Integrity та Micetro) – централізоване управління DNS, DHCP та IPAM для локальних та хмарних середовищ; Network Observability (LiveAction) – Рішення LiveNX та LiveWire, що забезпечують повну видимість продуктивності мережі, аналіз пакетів та візуалізацію трафіку в реальному часі; Network Security (BlueCat Edge) – використання DNS як першої лінії захисту для виявлення загроз та блокування атак до того, як вони завдадуть шкоди; Automation & Cloud – інструменти для автоматизації мережевих процесів та забезпечення узгодженості політик у мультихмарних середовищах.

Це партнерство дозволяє клієнтам Softprom отримати рішення «під ключ» для побудови стійких, безпечних та керованих мереж нового покоління (Adaptive DNS).

Як офіційний дистриб'ютор BlueCat та LiveAction, компанія Softprom надає послуги тестування, навчання та технічної підтримки.

