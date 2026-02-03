Про EU Cybersecurity Act

3 февраля 2026 г., 17:45

Аналізуючи що відбувається в ЄС чітко прослідковується напрямок більш жорсткого регулювання, особливо ланцюжків постачальників. Байдуже, це Китай, чи США, поки не дасть добро регулятор ЄС, вашим рішенням немає місця в ЄС.

EU Cybersecurity Act це правова рамка ЄС для підвищення рівня кібербезпеки у ЄС, загальноєвропейська система сертифікації для цифрових продуктів, послуг та процесів. Єдині правила на всій території ЄС.

Новий пакет правил (від 20 січня 2026) інтегрує вимоги щодо управління ризиками, сертифікації та реагування на інциденти. ENISA (Агентство ЄС з кібербезпеки) посилюється в ролі координаційного органу.

Всі цифрові продукти, послуги та процеси, що продаються на ринку ЄС, повинні бути безпечними з моменту розробки, тобто пройти сертифікацію за спільними стандартами EU. Ця сертифікація є обов’язковою для виходу на ринок. Тобто, компанії на етапі розробки вже повинні це робити за стандартами ЄС.

Нова політика значно посилює цифровий суверенітет ЄС, Це пов’язано з побоюванням залежності від постачальників з країн поза ЄС (США, Китай, ін.).

Багато американських технологічних компаній працюють у ЄС, нові правила не спрямовані спеціально проти США. Але ті компанії, чиї продукти потрапляють у категорії високоризикових, також можуть опинитися під жорсткими вимогами сертифікації або навіть обмеженнями доступу до ринку за тих самих принципів безпеки.

Бачу, що ЄС запроваджує політику, зростання ролі ENISA як регулятора, який буде вимагати тіснішої взаємодії з європейськими органами сертифікації.

Судячи з документу ЄС дуже прискіпливо вивчає що відбувається у нас, та наші законодавчі зміни, це позитивно, потрібно ж їм нас наздоганяти.

Що у нас? Законодавчі зміни нарешті за 30 років є ЗП4336. Але на місцях і далі продовжується вакханалія та бардак. Виконання йде дуже повільно!

Всі і далі живуть на тому КСЗІ, бо типу так можна, поки. Наявність фахівців досить умовна.

Відповідальність не підсилили, популісти кажуть це тиск. Нас і далі запічкують продуктами різних країн, рішеннями Кабінету Міністрів України не перевіряючи їх.

Давайте вже просто віддамо всі ключі від нашого ІКП, хай вже відчувають «партнери» себе як вдома.

