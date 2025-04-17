Ноутбук з модернізацією в одне клацання

17 апреля 2025 г., 14:35

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Українське представництво ASUS провело презентацію нових топових ноутбуків ROG Strix, серед відмінних рис яких можна відзначити оригінальну конструкцію, що дає змогу проводити модернізацію без використання будь-яких інструментів.

Якщо реалізація швидкого доступу до компонентів платформи не є чимось винятковим у десктопах, то в ноутбуках такого раніше не доводилося зустрічати. Іван Омельченко, PR-менеджер київського офісу ASUS, під час презентації продемонстрував наскільки просто і швидко можна отримати доступ до компонентів нового ноутбука ROG Strix. Його нижня кришка легко знімається, що відбувається після клацання фіксатора.



Іван Омельченко: «Флагманський ігровий ноутбук 2025 ROG Strix SCAR 18 (G835) з процесором Intel Core Ultra 9 275HX, відеокартою NVIDIA GeForce RTX 5090 для ноутбуків, 64 ГБ оперативної пам’яті DDR5 і двома SSD сумарною місткістю 4 ТБ надійде в продаж в Україні у другій половині квітня за ціною 283 999 грн»

Зауважимо, що під час зняття кришки автоматично вимикаються всі силові ланцюги, щоб унеможливити пошкодження платформи, навіть якщо користувач забув від'єднати кабель живлення. А після того, як кришка встановлюється на своє місце, потрібно заново увімкнути подачу електроенергії, щоб ініціювати систему до запуску.



Примітно, вперше в материнських платах ROG слоти для SSD оснащені фіксатором Q-Latch, що спрощує процес встановлення накопичувачів.

Завдяки цьому рішенню ігрові ноутбуки наближаються до висококласних ігрових комп’ютерів у контексті модернізації, дозволяючи легко й швидко отримувати доступ до важливих компонентів системи. Захисна панель оберігає чутливі компоненти від випадкових пошкоджень, а спеціальні вирізи дозволяють користувачеві легко визначити розташування компонентів, які можна замінити або оновити. Досвідчені користувачі зможуть легко зняти цю панель, відкрутивши лише кілька гвинтів, і отримати повний доступ до материнської плати. Тож ці нові моделі створені для максимальної зручності як під час модернізації, так і при обслуговуванні. Для чого достатньо одного клацання.

Варто також коротко зупинитися і на інших особливостях нових ноутбуків. Насамперед відзначимо, що усі моделі лінійки 2025 року отримали найновіші відеокарти NVIDIA серії GeForce RTX 50 для ноутбуків. Тому завдяки таким функціям, як DLSS 4 та Frame Generation, геймери можуть насолоджуватись сучасними графічними можливостями, як-от трасування променів, без компромісів щодо продуктивності.



ROG Strix SCAR 16/18 – це флагманські моделі, яки у максимальній конфігурації оснащені процесором Intel Core Ultra 9 275HX, відеокартою NVIDIA GeForce RTX 5090, 64 ГБ оперативної пам'яті DDR5 5600 МГц та двома SSD на 4 ТБ. Доступніші моделі ROG Strix G16/G18 у максимальній конфігурації мають той самий процесор, відеокарту NVIDIA GeForce RTX 5080, 32 ГБ оперативної пам'яті DDR5 5600 МГц і SSD на 2 ТБ. Такі характеристики націлюють ці рішення, наприклад, на професіоналів, які потребують найвищої швидкодії.

У цьогорічних моделях ROG Strix із процесорами Intel використовується радіатор нової конструкції, у якого ребра розташовані на верхній і нижній стороні випарної камери. Таке інженерне рішення не лише заощаджує простір, але й значно підвищує ефективність охолодження завдяки поєднанню з іншими новаторськими технологіями, як-от рідкий метал на центральному та графічному процесорах, а також система вентиляційних отворів, що включає великий випускний отвір вздовж задньої панелі, впускні отвори з боків і знизу корпусу та поруч із клавіатурою. Нова система охолодження працює із загальним лімітом потужності 255 Вт, забезпечуючи при цьому менший рівень шуму, ніж попереднє покоління. При цьому вбудовані пилові фільтри захищають систему від пилу, забезпечуючи надійну роботу ноутбука на довгі роки.

Ноутбуки ROG Strix SCAR 16 і SCAR 18 оснащено дисплеєм ROG Nebula HDR з технологією Mini LED, який має пікову яскравість 1200 кд/м². ROG Strix G16 і G18 оснащено дисплеями ROG Nebula з роздільною здатністю 2,5K, частотою оновлення 240 Гц і 100% покриттям колірного простору DCI-P3.

У дисплеях усіх нових ноутбуків ROG Strix використовується пара шарів плівки ACR (Ambient Contrast Ratio), які виконують дві основні функції. Перший шар плівки зменшує відблиски на 55% і забезпечує до 4,5 раза кращу контрастність у порівнянні з попереднім поколінням моделі. Це допомагає зберігати зображення чітким і яскравим. Другий шар плівки розширює кут огляду до повних 180°, дозволяючи переглядати контент з будь-якої точки.

Цього року ноутбуки ROG Strix на базі процесорів Intel отримали новий корпус зі зменшеним проміжком між кришкою та шарніром, що надає їм ще більшої витонченості. На нижній панелі корпусу вентиляційні отвори виконані у формі, що створює враження динамічного потоку повітря.

Нагадаю, починаючи з 2018 року, ноутбуки ROG Strix виділяються RGB-підсвічуванням у вигляді тонкої смужки в нижній частині корпусу. ROG Strix 2025 року демонструє корпус, обрамлений яскравим підсвічуванням по всьому периметру, створюючи збалансоване освітлення, яке візуально підіймає ноутбук над поверхнею столу.

Матричний дисплей AniMe Vision тепер доступний і в моделях ROG Strix SCAR 16 та SCAR 18. Завдяки 810 світлодіодам, що світять крізь тисячі дрібних отворів у кришці, він пропонує унікальні візуальні ефекти, при цьому залишаючи місце для класичного логотипа ROG з RGB-підсвічуванням. Завдяки елегантному чорному хромованому логотипу навіть при вимкненні яскравих світлових ефектів ноутбук зберігає свій стильний зовнішній вигляд.

У нових ноутбуках ROG Strix усі порти розташовані на бокових гранях, забезпечуючи зручний доступ до всіх необхідних інтерфейсів: два порти Thunderbolt 5, відеовихід HDMI 2.1, мережевий порт із пропускною здатністю 2,5 Гбіт/с і три порти USB-A.

Ноутбук 2025 ROG Strix G18 (G815) з процесором Intel Core Ultra 9 275HX, відеокартою NVIDIA GeForce RTX 5080 для ноутбуків, 32 ГБ оперативної пам’яті DDR5 і SSD місткістю 1 ТБ вже доступний у продажу за рекомендованою ціною 189 999 грн.

Флагманський ігровий ноутбук 2025 ROG Strix SCAR 18 (G835) з процесором Intel Core Ultra 9 275HX, відеокартою NVIDIA GeForce RTX 5090 для ноутбуків, 64 ГБ оперативної пам’яті DDR5 і двома SSD сумарною місткістю 4 ТБ надійде в продаж в Україні у другій половині квітня за ціною 283 999 грн. Попереднє замовлення відкрито в офіційному онлайн-магазині ASUS Україна. Кожен, хто зробить передзамовлення, отримає у подарунок ігрову гарнітуру ROG Cetra True Wireless.

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