IBM за рік заробила 64,1 млрд дол., збільшивши АІ-напрямок до 13,5 млрд дол.

Корпорація IBM опублікувала фінансовий звіт за четвертий квартал та весь 2025 рік, продемонструвавши переконливу перемогу своєї стратегії трансформації в софтверного гіганта, орієнтованого на штучний інтелект.



Згідно з оприлюдненими даними, квартальний виторг компанії зріс на 5% і склав 19,1 мільярда доларів, а загальний річний показник сягнув 64,1 мільярда доларів. Найголовнішим маркером успіху став обсяг замовлень у сфері GenAI, який за останні пів року подвоївся і досяг позначки у 4 мільярди доларів. Це свідчить про те, що АІ для IBM остаточно перестав бути просто маркетинговим лозунгом і перетворився на реальний фінансовий фундамент.



Програмне забезпечення стало основним рушієм зростання, показавши збільшення доходів на 11% за квартал, що принесло компанії 8,2 млрд дол. В основі цього успіху лежить стабільно високий попит на рішення Hybrid Cloud та результати підрозділу Red Hat. Візуалізація фінансових потоків у звіті чітко вказує на зміну структури бізнесу: частка висомаржинального програмного забезпечення в загальному портфелі компанії продовжує зростати, що позитивно впливає на загальну прибутковість.



Консалтинговий підрозділ компанії згенерував 5,1 млрд дол. за квартал, показавши стабільне зростання на 3%, що підкріплюється високим попитом на цифрову трансформацію за допомогою АІ. Водночас інфраструктурний сегмент продемонстрував неочікувану динаміку, принісши 5,1 млрд дол. доходу, що на 21% більше, ніж торік. Такий зліт забезпечило нове покоління мейнфреймів zSystems, продажі яких зросли на рекордні 67%. Це підкреслює унікальне становище IBM у 2026 році: компанія успішно поєднує ультрасучасні алгоритми АІ з найпотужнішим фізичним обладнанням для обробки даних у банківському та державному секторах.



Генеральний директор IBM Арвінд Крішна (Arvind Krishna) підкреслив, що впевненість клієнтів у гібридних хмарах та АІ-платформі watsonx дозволила компанії не лише виконати, а й перевищити власні прогнози щодо вільного грошового потоку. За підсумками року він склав вражаючі 13,5 мільярда доларів, що на 2,3 мільярда більше, ніж у попередньому році. Такі показники забезпечують компанії значний запас міцності для подальших інвестицій у розробки та виплату дивідендів акціонерам.



Операційний прибуток на акцію у четвертому кварталі склав 4,41 долара, що також перевищило консенсус-прогнози аналітиків Уолл-стріт.



IBM фактично завершила свій перехід до моделі «Software-first». Зменшення залежності від продажу серверного обладнання (Infrastructure) на користь хмарних сервісів та FS-платформ робить бізнес компанії менш вразливим до логістичних криз і більш привабливим для інвесторів завдяки рекурентним доходам. У 2026 році головним викликом для Арвінда Крішни буде втримання темпів росту Red Hat та масштабування watsonx на ринки, де зараз домінують Microsoft та Google. Проте, маючи 13,5 мільярда доларів вільного кешу, IBM готова до агресивних поглинань та технологічних проривів.

