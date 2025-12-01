 
В армійській системі DELTA зареєструвались понад 200 тисяч користувачів

1 декабря 2025 г., 10:25
Міністерство оборони України повідомило, що у бойовій системі DELTA зареєструвались вже понад 200 тисяч користувачів.

«Це показник того, що українська армія значно прискорила перехід на сучасні інструменти роботи з даними», – заявив міністр оборони України Денис Шмигаль.

За його словами, система постійно вдосконалюється, аби максимально полегшити роботу захисників і захисниць, а головне – скоротити час між виявленням і ураженням цілей. Лише за останні три місяці в системі DELTA швидкість надходження до користувача даних про ворожі об’єкти зросла на 45%. При цьому кількість дублікатів автоматично виявлених цілей навпаки знизилась на 30%, що також є дуже важливим показником для ефективної роботи Сил оборони. 

Серед нововведень системи і можливість оцінювати ефективність підрозділів, виявляти надмірні втрати серед особового складу, мотивувати підрозділи, а також збирати аналітику роботи тактичних радарів, додав очільник Міноборони.

«Продовжуємо працювати над тим аби у наших військових було все необхідне для досягнення найкращих результатів на полі бою», – підкреслив Денис Шмигаль.

