АІ стимулював рекордні 11,8 млрд дол. онлайн-продажів на американському ринку у Чорну п'ятницю

Як повідомляє Reuters, завдяки інструментам для шопінгу на основі штучного інтелекту, обсяг онлайн-витрат у США в Чорну п'ятницю сягнув рекордних 11,8 млрд дол. Це на 9,1% більше, ніж роком раніше, що свідчить про зміну купівельної поведінки: споживачі віддають перевагу онлайн-покупкам, використовуючи чат-боти для порівняння цін та пошуку знижок.



Згідно з даними Adobe Analytics, яка відстежує майже трильйон відвідувань онлайн-сайтів рітейлерів, споживачі дедалі частіше ігнорують переповнені фізичні магазини, побоюючись надмірних витрат на тлі стійкої інфляції та невизначеності, спричиненої торговою політикою.



Аналітики Adobe зазначають, що АІ-трафік на сайти американських рітейлерів зріс на 805% у порівнянні з минулим роком, коли такі інструменти, як Sparky від Walmart чи Rufus від Amazon, ще не використовувалися широко.



Експерти вважають, що великі мовні моделі (LLMs) роблять процес пошуку товарів швидшим і більш керованим. Споживачі використовують нові інструменти, щоб швидше знаходити потрібні їм товари, особливо під час стресового вибору подарунків. За даними Salesforce, у глобальному масштабі АІ та агенти вплинули на онлайн-продажі у Чорну п'ятницю на суму 14,2 млрд дол., з яких 3 млрд дол. припало лише на США.



Попри рекордні загальні витрати, деякі показники свідчать про те, що покупці стали більш вибірковими. За даними Salesforce, середня ціна продажу зросла на 7%, тоді як кількість одиниць товару на одну транзакцію впала на 2% порівняно з минулим роком. Це пояснюється впливом тарифів, особливо на неосновні категорії товарів, а також збільшенням частки покупок, здійснених покупцями з вищим рівнем доходу.



Хоча знижки залишалися приблизно на рівні 2024 року, загальне зростання цін через інфляцію та тарифи призвело до того, що реальна цінність акційних пропозицій для споживачів знизилася.



Після сплеску в Чорну п'ятницю, ринок готується до ще більшого Кіберпонеділка, який, за прогнозами Adobe, має принести 14,2 млрд дол. продажів, що стане новим рекордом та найбільшим днем онлайн-шопінгу у році. Очікується, що найзначніші знижки у Кіберпонеділок будуть на електроніку (до 30% від прейскурантної ціни).

