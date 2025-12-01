Apple може розмістити замовлення на виготовлення чипів на фабах Intel

1 декабря 2025 г., 11:45

Акції компанії Intel у пʼятницю зросли на 10% після повідомлень про потенційну угоду щодо виробництва чипів для Apple.



Авторитетний аналітик з тематики Apple Мінчі Куо (Ming-chi Kuo) написав у соціальній мережі X, що чутки про цю потенційну угоду циркулюють у напівпровідниковій індустрії вже деякий час. «Моя остання галузева експертиза, однак, свідчить про те, що ймовірність того, що Intel стане постачальником передових чипів для Apple, нещодавно значно зросла», — заявив Куо.



Очікується, що Apple довірить Intel виробництво деяких чипів серії M, які використовуються в iPad Pro та базових моделях MacBook Air. Новітній чип цієї серії, M5, включає центральний і графічний процесори, кожен з яких має 10 ядер.



Як повідомляється, Intel має розпочати виробництво чипів для Apple вже у другому кварталі 2027 року. Для цього буде використовуватися виробничий процес Intel 18A, який вийшов на етап масового виробництва на початку цього року.



Технологія 18A пропонує ряд інновацій для підвищення продуктивності та енергоефективності. Одним з таких нововведень є нова конструкція конденсаторів під назвою Omni MIM (Omni MIM), яка, за словами Intel, ефективніше пом'якшує коливання напруги. Крім того, вузол 18A зменшує небажані зміни напруги за допомогою технології PowerVia. Ця технологія розміщує мікроскопічні дроти, що подають живлення до транзисторів, під ними, відходячи від традиційного підходу розміщення їх на вершині чипа.



За словами Куо, Intel вже надала Apple так званий PDK (PDK) для 18A, і дослідження, проведені Apple з цим набором, задовольнили її очікування. Передбачається, що Apple використовуватиме варіант 18A, який забезпечує кращу енергоефективність, ніж стандартна версія.



Контракт з Apple може стати суттєвим стимулом для підрозділу Intel Foundry, який в останні квартали відчував фінансові труднощі.



За оцінками Куо, цього року Apple відвантажила 20 мільйонів пристроїв, оснащених чипами серії M.

