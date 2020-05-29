В 2021 г. рынок планшетов EMEA начнет восстановление

29 мая 2020 г., 11:05

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Рынок планшетов стран EMEA в начальной четверти 2020 г. просел на 9,6% «YoY» и достиг в объеме 8,8 млн устройств, сообщает IDC. Всплеск спроса в корпоративном сегменте, вызванный необходимостью организации удаленной работы и обучения, оказался недостаточным для сглаживания провала в потребительском направлении.

Западная Европа окончила квартал лучше, нежели другие страны региона — спад здесь составил лишь 5,7%. Для сравнения, страны CEMA ушли в минус на 16,0%. В частности, Центральная и Восточная Европа отчитались спадом на 24,5%, а поставки в страны MEA снизились на 9,9%.

Ожидается, что во второй календарной четверти спад сохранится и составит 8,8% «YoY».

Во втором полугодии на рынок продолжит оказывать существенное влияние экономический спад, рост безработицы, нестабильные цены на нефть.

Оживление локального рынка прогнозируется в 2021 г. Во многом благодаря оживлению экономики стран Западной Европы ожидается увеличение поставок на 3%.

Android сохранит лидерство по итогам 2020 г. с долей рынка в 69,1%. Всего будет отгружено 25 475 тыс. планшетов поду правлением этой ОС. При среднегодовых темпах в размере −2,3%, по итогам 2024 г. за Android останется 65,8% рынка и 23 219 тыс. отгруженных устройств. За аналогичный период позиции iOS усилятся на 0,3%. Поставки вырастут с 9 072 тыс. устройств в 2020 г., до 9 189 тыс. по итогам 2024 г. Показатель CAGR в сегменте Windows достигнет 5,8%. В ближайшие четыре года поставки вырастут с 2 288 до 2 871 тыс. планшетов.

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