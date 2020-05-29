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Стало доступно очередное обновление Windows 10

29 мая 2020 г., 9:35
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Стало доступно очередное обновление Windows 10

Компания Microsoft официально представила очередное масштабное обновление для операционной системы Windows 10. Согласно ранее установленному графику - каждые полгода выходит очередной апгрейд ОС.

Как отмечается, обновление включает в себя улучшение ряда функций, которые позволят сэкономить время пользователя, а также повысят удобство использования ПК.

Например, теперь проще выполнить беспарольный вход в систему при помощи идентификации по лицу, отпечатку пальца или PIN-коду. Пользователю нужно просто разрешить в настройках идентификацию при помощи Windows Hello. Чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо убедиться, что компьютер поддерживает возможность идентификации по лицу или отпечатку пальцев.

Отмечается, что подключение Bluetooth-устройств, совместимых с ПК на Windows 10, станет быстрее и проще благодаря тому, что теперь это возможно сделать через уведомления за меньшее количество шагов, без необходимости заходить в настройки.

Теперь у пользователей появилась возможность дать своим виртуальным рабочим столам имена, а также переименовывать их. Использование виртуальных рабочих столов в Windows 10 позволяет организовать приложения по задачам и легко переключаться между ними.

Улучшения коснулись и Microsoft Edge. По результатам внутреннего тестирования, технология Segment Heap позволяет уменьшить использования памяти устройства до 27% при работе в Microsoft Edge.

Наблюдатели отмечают также, что в новом апгрейде заметно переработан голосовой ассистент Cortana.  С его помощью теперь можно фиксировать события в календаре, проводить поиск в письмах и отправлять их.

Добавлены новые kaomoji, которые теперь доступны прямо на клавиатуре эмодзи Windows.

Стало доступно очередное обновление Windows 10


Приложение «Калькулятор» теперь можно будет разместить поверх всех окон. В текстовом редакторе «Блокнот» можно будет увидеть в строке заголовка, что в файле имеются несохраненные изменения, а также появилась возможность быстрого масштабирования текста.

Улучшенные специальные возможности - усовершенствован режим «Экранного диктора» для чтения таблиц, веб-страниц и электронных писем. В «Экранной лупе» Windows появилась новая возможность удерживать текстовый курсор в центре экрана, что обеспечивает более простой и плавный для ввод.

Загрузить обновление операционной системы возможно в «Центре обновлений Windows».


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