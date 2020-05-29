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Softprom займется дистрибуцией решений RedSeal для оценки киберрисков

29 мая 2020 г., 11:45

Softprom займется дистрибуцией решений оценки киберрисков RedSeal

Компания Softprom объявила о подписании дистрибьюторского соглашения с RedSeal, разработчиком системы визуализации и анализа рисков сетевой безопасности. Согласно контракту, Softprom становится официальным партнером RedSeal и займется продвижением его решений на территории Австрии, Армении, Азербайджана, Беларуси, Болгарии, Грузии, Казахстана, Молдовы, Венгрии, Румынии, Польши, Чешской Республики, Украины и Узбекистана.

Благодаря RedSeal службы безопасности, а также команды управления получают наиболее целостное представление о киберрисках своей организации – в физических, облачных и виртуальных сетях – включая удаленные конечные точки. Более 220 корпораций и правительственных учреждений Global 2000, которые зависят от самой сложной системы безопасности, зависят от RedSeal.


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