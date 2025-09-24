Уряд додатково спрямував понад 2 млрд грн на фінансування проєкту «Армія дронів Бонус»

24 сентября 2025 г., 8:25

Кабінет Міністрів України підтримав пропозицію Міністерства оборони щодо переспрямування залишку коштів спеціального фонду державного бюджету Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості у розмірі 2 050 028,309 тис. грн на посилення фінансування проєкту «Армія дронів Бонус».

Джерелом цих коштів став залишок частини «військового податку» (податку на доходи фізичних осіб від грошового забезпечення військовослужбовців, поліцейських та осіб рядового і начальницького складу), що утворився станом на 1 січня 2025 року і не був використаний Мінстратегпромом.

Проєкт «Армія дронів Бонус» — система мотивації та накопичення балів для військових підрозділів за верифіковані ураження ворожих цілей, також відому як «е-бали».

Завдяки цій ініціативі військові за накопичені бали можуть замовляти БпЛА, засоби РЕБ українського виробництва на платформі Brave1 Market й отримувати їх через цифрову систему DOT-Chain Defence.

