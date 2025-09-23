Groq отримує 750 млн дол. для масштабування AI-інфраструктури

23 сентября 2025 г., 17:25

0

Tweet

Компанія Groq залучила 750 млн дол. нового фінансування при оцінці в 6,9 млрд дол., що підсилює її амбіції щодо розширення інфраструктури для AI-висновків у всьому світі. Це фінансування демонструє, як інвестори роблять великі ставки на прискорення висновків, яке може встигати за зростанням попиту на робочі навантаження AI.



Зазначено, це є ознакою того, як розвивається апаратна та обчислювальна база AI — і чому інфраструктура для висновків стає такою ж критично важливою, як і інновації в моделях. З нарощуванням Groq своєї діяльності в Європі місцеві підприємства та розробники відчують наслідки.



Раунд очолив інвестор Disruptive із Далласа, який вклав у Groq майже 350 млн дол. Серед інших учасників — Blackrock, Neuberger Berman, Deutsche Telekom Capital Partners та великий взаємний фонд із західного узбережжя США. Стратегічні інвестори Samsung і Cisco також подвоїли свої інвестиції, разом із такими фірмами, як Altimeter, D1, 1789 Capital та Infinitum.



Фінансування підвищує оцінку Groq до 6,9 млрд дол., що робить її одним із найдорожчих стартапів у сфері апаратного забезпечення для AI. Groq вже підтримує понад два мільйони розробників і компанії зі списку Fortune 500, а її присутність охоплює центри обробки даних у Північній Америці, Європі та на Близькому Сході.



«Висновки визначають цю еру AI, і ми створюємо американську інфраструктуру, яка забезпечує їх високу швидкість і низьку вартість», — сказав Джонатан Росс (Jonathan Ross), засновник і генеральний директор Groq.



Нещодавно Білий дім зробив акцент на експорті так званого «американського технологічного стека AI», прагнучи забезпечити глобальне впровадження AI-інфраструктури, створеної в США. Groq, з її підходом, що орієнтований на висновки, позиціює себе як центральний стовп у цій стратегії.



Інвестори розглядають зосередженість компанії на прискоренні висновків як довгострокову відмінність. «У міру розширення AI інфраструктура, що стоїть за ним, буде такою ж важливою, як і самі моделі», — підкреслив Алекс Девіс (Alex Davis), засновник, голова та генеральний директор Disruptive. «Groq будує цей фундамент, і ми надзвичайно раді співпрацювати з Джонатаном та його командою в цій наступній главі вибухового зростання».



Для європейського ринку інфраструктура Groq, що зростає, означає швидший доступ до доступних обчислень для розробників і підприємств, що створюють послуги AI. Завдяки розширенню місцевих центрів обробки даних, яке вже триває, компанія безпосередньо відповідає на висхідний попит на прискорення висновків у різних галузях.



Останній раунд фінансування свідчить не лише про довіру інвесторів до Groq, а й про наростальну важливість інфраструктури для висновків у ширшій екосистемі AI — це область, за якою європейським компаніям потрібно буде уважно стежити, оскільки конкуренція загострюється.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

0

Tweet