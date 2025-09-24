Samsung підвищує ціни на чипи пам'яті: DRAM подорожчає на 30%

24 сентября 2025 г., 9:35

За даними корейського видання News Daily, компанія Samsung Electronics планує значно підвищити ціни на чипи пам'яті DRAM та NAND Flash. Це рішення, що послідувало за аналогічним кроком SanDisk, ймовірно, спровокує подорожчання широкого спектра електронних пристроїв.





Основною причиною цінового стрибка є високий попит з боку індустрії штучного інтелекту та дата-центрів, а також обмеження у ланцюгах постачання. Ця тенденція вже охопила ринок: окрім SanDisk, ціни на жорсткі диски підвищила і Western Digital. Оскільки Samsung є одним із найбільших виробників чипів у світі, очікується, що інші компанії також незабаром оголосять про подорожчання своєї продукції.





Найбільше зростання цін торкнеться пам'яті DRAM. Передбачається, що її вартість зросте на 15-30%. Це безпосередньо вплине на ціни смартфонів, планшетів, ігрових консолей, ноутбуків та міні-ПК з впаяною пам'яттю, оскільки найбільший стрибок цін очікується для LPDDR4X, LPDDR5 та LPDDR5X. Водночас, ціни на пам'ять DDR4 та DDR5, що використовується в настільних ПК та серверах, зростуть менше.





Що стосується накопичувачів, чипи пам'яті NAND Flash подорожчають на 5-10%. За прогнозами, ця цінова динаміка може зберегтися до кінця наступного року.

