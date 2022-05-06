У рф наростають проблеми з розгортанням ЦОД

6 мая 2022 г., 14:40

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Як пішуть мордорьскі ЗМІ у росії швидко наростають проблеми з розгортанням нових потужностей ЦОД.



У московському регіоні, на який припадає до 70% російського ринку дата-центрів, залишилося всього 800 вільних стійко-місць, тоді як роком раніше в першому кварталі їхня кількість становила 2,86 тис. Ціни на оренду місць для власників обладнання зросли на 25%.



Будівництво нових ЦОД ускладнюється відсутністю європейських комплектуючих, зокрема, систем охолодження. Оператори намагаються перейти на російське обладнання, але поки що не задоволені його якістю та термінами поставок.



Оператори комерційних ЦОД переглянули плани щодо введення нових потужностей, частина раніше заявлених великих проектів поставлена ​​на паузу.



За підсумками першого кварталу ціна на послугу colocation, за оцінкою iKS-Consulting, у операторів комерційних ЦОД вже зросла в середньому на чверть і продовжуватиме збільшуватися. Причому локальні експерти вважають, що до червня ціна на оренду стійко-місць може зрости ще на 30–35%.



У 2021 році ринок послуг ЦОД у московському регіоні становив близько 20 млрд руб. та 37 тис. стійок. Весь ринок у 2021 році досяг близько 48,5 тис. стійок.



Зростання цін на стійко-місця пов'язане з підвищеним попитом з боку компаній, які на тлі санкцій та блокади закордонних постачальників хмарних послуг, вирішили перенести в рф інфраструктуру із зарубіжних сервісів. Про те, що російські постачальники послуг хмарних сервісів, втративши західних конкурентів, почали піднімати ціни, стало відомо наприкінці березня. Зростання тарифів на той момент досягло 60–80%.



Водночас у галузі загострюється дефіцит комплектуючих для будівництва нових дата-центрів та підтримки діючих, які раніше закуповувалися у закордонних виробників таких, як Schneider Electric, Stulc, Vertiv.



Азіатські постачальники не зможуть швидко стати якісною заміною європейським, наприклад, у частині промислових кондиціонерів. Низка азіатських заводів працюють за ліцензіями європейських та американських виробників і змушені були призупинити постачання.



Стосовно російського обладнання, то як кажуть з ДБЖ ситуація відносно непогана, складніше зараз із холодильним обладнанням — чилерами та фреонними системами. Їх на ринку вкрай мало, більш того вони відстають за характеристиками по якості від закордонних. Крім того, постачання може розтягуватися до шести-дев'яти місяців.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист