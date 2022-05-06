lifecell не буде тарифікувати мобільний інтернет у застосунках для онлайн-навчання

6 мая 2022 г., 15:25

За ініціативи «Міністерства освіти і науки України» оператор lifecell тепер не тарифікує мобільний інтернет під час користування електронними системами для онлайн-навчання. Ця можливість буде доступна в усіх тарифних планах для абонентів lifecell, які перебувають в Україні в мережі оператора, окрім тимчасово окупованих територій, де компанія не має можливості надавати електронні комунікаційні послуги.

Можливість українців і далі навчатися – важливий внесок у нашу перемогу. Чимало українських закладів освіти з територій, що постраждали від воєнних дій, продовжують роботу в дистанційному форматі та навчають українських учнів і студентів по всій Україні й за кордоном. Інструменти та платформи для дистанційного навчання відіграють у цьому процесі ключову роль.

Саме тому за запитом МОН України lifecell не тарифікуватиме інтернет-трафік в Україні при користуванні такими платформами:

GSuite for Education (Google Classroom);

MS Teams;

Zoom;

«Всеукраїнська школа онлайн».

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