Німеччина збільшує екстрену енергетичну підтримку України до 120 млн євро

Секретаріат Кабінету Міністрів України повідомив, що Німеччина нарощує екстрену енергетичну допомогу Україні.



Перші дві мобільні когенераційні установки вже прибули у Київ. Вони допоможуть надавати тепло та світло 86 тис. мешканцям столиці, чиє життєзабезпечення найбільше постраждало від безпрецедентних російських атак.



Ще 41 когенераційна установка загальною потужністю 40,8 МВт та 76 модульних котелень потужністю 89 МВт прибудуть до України якнайшвидше. Це підтримає забезпечення світлом та теплом мільйони людей по всій країні.



До пакету поставок входять також:



300 сонячних станцій з батарейними накопичувачами для соціальної інфраструктури;

375 батарейних накопичувачів для резервного електропостачання;

15 мобільних гібридних генераторів;

10 пелетних систем опалення;

45 муніципальних та ремонтних транспортних засобів для термінових робіт на електромережах, водопостачанні та опаленні.



«Для нас важливо, щоб підтримка для наших людей в умовах надзвичайної ситуації в енергетиці через постійні російські обстріли та сильні морози надходила оперативно, і я дякую Німеччині за цю суттєву і вчасну підтримку. Когенераційні установки, які ми сьогодні отримуємо, сприятимуть енергетичній безпеці наших громад», – зазначила Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко.



«Постійні атаки росії на цивільну енергетичну інфраструктуру – це воєнний злочин, – підкреслив Посол Німеччини Гайко Томс. – Німеччина твердо налаштована зміцнювати стійкість України всіма можливими способами».



Німеччина – один із найбільших партнерів України: з початку повномасштабного вторгнення вона надала українцям понад 1 млрд євро самої лише енергетичної підтримки. Цієї зими вже залучено 60 млн євро для гуманітарних потреб та 167 млн євро для Фонду підтримки енергетики України.

