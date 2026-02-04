Квартальний виторг Palantir зріс на 70% завдяки контрактам з урядом США та партнерству з Nvidia

4 февраля 2026 г., 13:39

Компанія Palantir Technologies перевершила очікування Уолл-стріт у четвертому кварталі, продемонструвавши стрімке зростання завдяки впровадженню штучного інтелекту та посиленню оборонного попиту.



Як повідомляє CNBC, акції розробника програмного забезпечення злетіли на 5% після завершення торгів.



Виторг компанії склав 1,41 млрд дол., що на 70% більше порівняно з 827,5 млн дол. за аналогічний період минулого року. Скоригований прибуток на акцію сягнув 25 центів, випередивши прогнози аналітиків LSEG.



Генеральний директор компанії Алекс Карп (Alex Karp) назвав ці показники «беззаперечно найкращими результатами в технологічному секторі за останнє десятиліття», додавши, що підприємства, які не інвестують у подібні інструменти, втрачають ринковий імпульс.



Особливу роль у успіху компанії відіграв урядовий сектор США, доходи від якого зросли на 66% до 570 млн дол. Комерційний сегмент у США також продемонстрував вражаючу динаміку, подвоївши виторг порівняно з минулим роком, чому посприяло партнерство з лідером ринку Nvidia.



Чистий прибуток Palantir за квартал склав понад 608 млн дол. (або 24 центи на акцію), що є колосальним стрибком порівняно з 79 млн дол. рік тому.



На 2026 рік Palantir представила надзвичайно оптимістичний прогноз, очікуючи виторг у діапазоні від 7,182 млрд дол. до 7,198 млрд дол., що значно перевищує очікування аналітиків у 6,22 млрд дол. Це відбувається на тлі укладених раніше стратегічних контрактів, зокрема угоди з армією США на суму до 10 млрд дол. та контракту з ВМС США на 448 млн дол. для прискорення суднобудування.



Аналітики зазначають, що Palantir остаточно перетворився з таємничого стартапу, що фінансувався ЦРУ, на ключовий елемент американського військово-промислового комплексу. Компанія вдало монетизує геополітичну напруженість, перетворюючи складні алгоритми на інструменти для реальних бойових та логістичних операцій. Зростання комерційного сектора на 145% за вартістю угод свідчить про те, що великий бізнес сприймає АІ-інструменти Palantir вже не як експеримент, а як необхідну інфраструктуру для виживання.

