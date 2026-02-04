Брюс Бруссард став тимчасовим CEO HP

4 февраля 2026 г., 12:35

HP Inc. оголосила про призначення Брюса Бруссарда (Bruce Broussard) на посаду тимчасового головного виконавчого директора.



Бруссард замінить на цій посаді Енріке Лореса (Enrique Lores), який вирішив покинути компанію, щоб скористатися іншою професійною можливістю після 36 років успішної кар'єри в структурі HP. Лорес обіймав посаду президента та CEO з 2019 року і був ключовою фігурою у трансформації бізнесу під час пандемії та подальшої диджиталізації.



Брюс Бруссард, який раніше очолював медичну компанію Humana та входить до ради директорів HP з 2021 року, має забезпечити стабільність компанії під час пошуку постійного наступника. Компанія HP офіційно підтвердила, що попри зміну керівництва, фінансові прогнози на перший квартал та весь 2026 фіскальний рік залишаються в силі, що є сигналом стабільності для інвесторів. Рада директорів уже сформувала спеціальний комітет для підбору нового постійного CEO, залучивши провідні міжнародні агенції з пошуку керівників. Також зазначається, що компанія продовжує реалізацію свого довгострокового плану реструктуризації та оптимізації витрат, який має заощадити мільярди дол. у найближчі роки.



Головним викликом для нового постійного CEO, якого шукатиме HP, стане необхідність збалансувати традиційний бізнес принтерів із агресивним просуванням АІ-ноутбуків наступного покоління.

