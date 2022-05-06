ELKO Ukraine розпочинає дистриб’юцію рішень для побудови IoT-мереж від Actility

6 мая 2022 г., 13:58

0

Tweet

ELKO Ukraine оголосила про співпрацю з французькою компанією Actility, її партнерам стають доступні програмне забезпечення та IoT обладнання цього виробника, у тому числі багатофункціональна масштабована IoT платформа ThingPark та трекери Abeeway.



Підкреслюється, що продукцію Actility використовують десятки світових національних операторів, які довіряють перевіреним часом та багаторічною практикою рішенням для побудови IoT-мереж.



Платформа ThingPark націлена на розгортання загальнодоступних та приватних глобальних мереж з низьким енергоспоживанням (LPWAN) по всьому світу, забезпечуючи зв'язок з IoT пристроями у необхідних для користувачів місцях. Цей продукт дозволяє об'єднувати та керувати обладнанням різних постачальників.



«У наш час все більше українських підприємств розуміють перспективність розвитку IoT інфраструктури, тому ми впевнені, що українські системні інтегратори високо оцінять можливості рішень нашого нового партнера – світового лідера у сфері управління мережами Інтернету – компанії Actility», – заявив Юрій Касьянов, продакт-менеджер ELKO Ukraine.



Рішення LoraWan від Actility надійно зарекомендували себе у таких напрямках:

промисловість 4.0;

Smart City;

енергетика та комунальні послуги;

рішення для логістики;

розумна будівля - управління об'єктами;

точне землеробство.



«Україна вже багато років переживає вражаючу еволюцію промислових IoT-проєктів, і Actility рада бути частиною цього прогресу. Тепер з ELKO та її партнерами ми зможемо ще ефективніше встановлювати контакти з українськими компаніями, які впроваджують LoRaWAN у свої проєкти розвитку, сприяючи їхньому довгостроковому успіху», – підкреслив Ніколас Джордан, головний операційний директор Actility.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист