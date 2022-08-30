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У префектурі Окінава розгорнута віртуальна електростанція на базі Tesla Powerwall

30 августа 2022 г., 11:35
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На острові Міякодзіма у префектурі Окінава у 2021 році стартував проєкт віртуальної електростанції (VPP) на базі використання акумуляторної батареї Tesla Powerwall.

Кількість установок, встановлених на острові, перевищила вже 300. Це перше комерційне використання Powerwall для проєкту VPP у Японії, і це буде найбільший комерційний VPP з використанням побутових акумуляторів у країні.

Проєкт базується на «послузі встановлення сонячної панелі + акумуляторної батареї» від компанії Miyakojima Mirai Energy, яка дозволяє встановити систему виробництва сонячної енергії та акумуляторну батарею з нульовою початковою вартістю.

Управління агрегації Powerwall базується на програмному забезпеченні Tesla для контролю оптимального заряджання та розряджання пристроїв.

У результаті, наприклад, коли постачання та попит на електроенергію на острові Міякодзіма є обмеженими, електроенергія, вироблена фотоелектричною генерацією, зберігається в Powerwall до закінчення та виводиться з Powerwall до дому протягом короткого проміжку часу. Це сприяє не тільки забезпечення енергетикою домогосподарств, де встановлено обладнання, а також для стабілізації електромережі всього острова.

Очікується встановлення 400 одиниць Powerwall на острові до кінця 2022 фінансового року та 600 одиниць до кінця 2023 фінансового року, зазначається у блозі Tesla. Крім того, після 2024 року компанія прагне поширити Powerwall по всій префектурі Окінава.

Слід зазначити, Tesla вже запустила віртуальні електростанції у Каліфорнії та Австралії, а також працює над стартом ще однієї станції у Техасі. До речі, каліфорнійські користувачі Powerwall, мають можливість отримувати 2 дол. за кожен кВт, що повертається у мережу у час, коли вона перевантажена.

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