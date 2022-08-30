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Ericsson і Nokia ліквідують представництва у рф найближчими місяцями

30 августа 2022 г., 11:06
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Як повідомляє Reuters, Ericsson і Nokia, оголосили про плани повного виходу з Росії в понеділок, слідом за Dell минулого тижня.

Компанія Ericsson заявила, що буде поступово виходити з Росії протягом найближчих місяців, тоді як її конкурент фінська Nokia планує вийти з російського бізнесу до кінця року.

До речі, швейцарська компанія Logitech також заявила, що згорне свою діяльність у росії.

Слід додати, що названі компанії призупинили свою діяльність у рф ще у березні та квітні, але їх офіси та співробітники ще залишалися у москві.

Все більше західних компаній позбавляються свого бізнесу у росії - продають його або просто закривають свої локальні підприємства.

Експерти кажуть, що у деяких випадках процес виходу та закриття бізнесу може зайняти півроку і більше з точки зору усіх процедур, як корпоративних, так і чинного законодавства країни базування.

Компанія Ericsson, яка відправила своїх співробітників у оплачувану відпустку на початку цього року, також зафіксувала резерв у розмірі 900 мільйонів крон (95 мільйонів доларів) у першому кварталі на знецінення активів та інші надзвичайні витрати, пов’язані з переїздом.

Вона налічує близько 400 співробітників у Росії і заявила, що надасть фінансову підтримку постраждалим.

Nokia, яка мала близько 2000 співробітників у Росії, заявила, що її решта діяльності в країні пов'язана з обмеженим обслуговуванням критично важливих мереж для дотримання договірних і гуманітарних зобов'язань.

Експерти також кажуть, що найбільшими замовниками обладнання Ericsson та Nokia в останні роки були МТС та Tele2. Так, у березні 2020 року перша інвестувала майже 150 млн дол. в оновлення своєї мережі до стандарту 5G на базі обладнання Ericsson, а у вересні минулого року компанії розгорнули першу в Росії приватну комерційну мережу 5G-Ready.

Мобільні оператори рф стануть більш залежними від китайських компаній, таких як Huawei та ZTE, якщо ті все ж такі продовжуть там роботу.

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