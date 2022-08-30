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HP випускає монітор з панеллю IPS Black

30 августа 2022 г., 12:50

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У рамках партнерської конференції HP Amplify Executive Forum компанія HP анонсувала нову модель монітора Z32k G3 4K USB-C Display, який оснащено панеллю IPS Black. Ця технологія  розроблена LG Electronics та дозволяє підвищити глибину чорного порівняно зі звичайними матрицями IPS на 35%. Вона була вперше представлена південнокорейською компанією на виставці CES 2022.

Монітор має діагональ 31,5 дюйма, його роздільна здатність - 3840 × 2160, контрастність — 2000:1 та яскравість - 400 нит. Заявлено про 98% охоплення колірного простору DCI-P3 та 100% sRGB.

Z32k G3 4K USB-C Display оснащений портом Thunderbolt 4, двома роз'ємами HDMI та DisplayPort, а також вбудованим KVM-перемикачом, що дозволяє використовувати одну клавіатуру та мишу для двох різних комп'ютерів.

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