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Спад производства смартфонов в первом квартале превысит 13%

6 марта 2020 г., 15:55

Цепочка поставок в индустрии смартфонов подверглась ощутимому удару вследствие вспышки COVID-19. Неравномерное возобновление работы заводов, нехватка рабочей силы, проблемы с логистикой и транспортом заставили аналитиков из TrendForce вновь ухудшить прогноз развития отрасли.

Если до вспышки коронавируса прогноз глобального производства смартфонов в начальной четверти года составлял 307 млн устройств, то свежий цифры говорят об изготовлении не более 270 млн аппаратов. В годовом сравнении спад достигнет 13,3%. Во втором квартале негативная динамика замедлится — при производстве 318 млн устройств спад достигнет 7,4%.

Если вспышку коронавируса удастся сдержать до конца первого полугодия, то по итогам 2020 г. уровень производства смартфонов снизится лишь на 3,5% «YoY», до 1,35 млрд устройств. До вспышки COVID-19 ожидаемый объем составлял 1,41 млрд смартфонов.

Годовой прогноз выпуска 5G-смартфонов также ухудшен — с 250 до 200 млн устройств. Уровень их проникновения достигнет 15%.


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