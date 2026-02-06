Нові процесори Intel Xeon 600 націлено на AI та професійні робочі станції

6 февраля 2026 г., 13:55

Компанія Intel офіційно презентувала нову лінійку процесорів Intel Xeon 600, розроблену спеціально для робочих станцій високого класу. Оновлена платформа отримала суттєвий приріст кількості ядер, прискорену пам’ять та революційні можливості вводу-виводу (I/O), що робить її інструментом для розробки AI, складних симуляцій та створення медіаконтенту.



Процесори Xeon 600 працюють з новим чипсетом Intel W890. Завдяки використанню техпроцесу Intel 3 та архітектурі ядер Redwood Cove+, Intel вдалося досягти виняткових показників продуктивності, залишаючись у межах звичних лімітів енергоспоживання.



Чипи Xeon 600 містять до 86 високопродуктивних ядер, їх частота в Turbo-режимі досягає 4,8 ГГц. Заявлено до 9% вища однопотокова та до 61% вища багатопотокова продуктивність порівняно з попереднім поколінням.



Intel зробила особливий акцент на пропускній здатності системи, що критично важливо для роботи з великими мовними моделями (LLM) та рендерингу.



Платформа підтримує до 128 ліній PCIe Gen 5.0 безпосередньо від CPU. Це дозволяє створювати надпотужні конфігурації з декількома GPU, надшвидкими накопичувачами та мережевими адаптерами.



Крім стандартної восьмиканальної DDR5 RDIMM (6400 МТ/с), додано підтримку пам'яті MRDIMM, що дозволяє досягати швидкості 8000 МТ/с.



Нова лінійка Xeon 600 отримала підтримку формату FP16 в інструкціях Intel AMX. Це значно прискорює навчання та інференс (виведення) нейромереж безпосередньо на робочій станції.



Для ентузіастів розгону Intel у партнерстві з ASUS вже встановила низку світових рекордів. Використовуючи флагманський Xeon 698X та материнську плату ASUS Pro WS W890E-SAGE SE, розробники оновили історичні максимуми в бенчмарках Geekbench, Cinebench та Y-Cruncher.



«Потреба у високопродуктивних обчисленнях зростає щодня. З Xeon 600 ми надаємо професіоналам платформу, яка поєднує енергоефективність, розширені можливості AI та надійність технологій Intel vPro», — зазначили в Intel.



Процесори з’являться у продажу наприкінці березня 2026 року. Intel пропонує широкий вибір моделей (SKU) для будь-якого бюджету. У початковому сегменті — 18-ядерний Xeon 654, а флагманський 64-ядерний Xeon 696X (коробкова версія) націлено на екстремальні кастомні рішення до 86 ядер для системних інтеграторів.



Професіонали зможуть придбати їх як у складі готових систем від OEM-партнерів, так і у вигляді окремих коробкових рішень для самостійної збірки.

