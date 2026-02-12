В Україні розроблено лазерну зброю «Sunray» проти шахідів

12 февраля 2026 г., 8:25

0

Tweet

Журналіст Саймон Шустер у своєму новому матеріалі для видання The Atlantic розкрив існування раніше секретної лазерної системи під назвою «Sunray» (Сонячний промінь), яка є частиною амбітного проєкту зі створення вітчизняного аналога ізраїльського «Залізного купола».



За даними видання, українські інженери та військові створили прототип лазерної установки, яка докорінно відрізняється від громіздких західних аналогів.



Установка зовні нагадує аматорський телескоп, оснащений камерами стеження, і легко монтується на даху пікапа або навіть поміщається у багажник автомобіля.



Система працює абсолютно безшумно і не випромінює видимого променя (традиційного червоного світла, як у кіно, немає). Вона здатна спалювати дрони в небі за лічені секунди.



Розробка «Sunray» тривала близько двох років і коштувала лише кілька мільйонів доларів. Для порівняння, американська система HELIOS від Lockheed Martin обійшлася ВМС США у 150 мільйонів доларів. Очікувана вартість серійної української установки становитиме кілька сотень тисяч доларів за одиницю.



Ключовою проблемою, яку вирішує «Sunray», є абсурдна вартість перехоплення дешевих російських «Шахедів». Заступник командувача Повітряних сил Павло Єлізаров пояснив ситуацію метафорою: «Звісно, ви можете використовувати Bentley для перевезення картоплі, але це не має сенсу», натякаючи на використання дефіцитних і дорогих західних ракет для збиття дешевих дронів з двигунами від газонокосарок.



Лазерний постріл коштує копійки порівняно з ракетою, що дозволяє Україні вирівняти економічний баланс у війні на виснаження.



Репортаж наголошує, що президент Володимир Зеленський визначив розгортання вітчизняної ППО пріоритетом номер один через обмеженість західних поставок. Окрім лазерів, українська мережа захисту включатиме:



3D-друковані дрони-перехоплювачі: Україна створює карбонові «клони» зенітних ракет, які значно дешевші у виробництві.



Дрони-вбивці Skyfall: Перехоплювач P1-Sun вже знищив понад 1000 повітряних цілей, включаючи сотні «Шахедів».



Наземні роботи: Колісні платформи з кулеметними турелями для захисту об'єктів інфраструктури.



Масштаб виробництва: В Україні вже працює близько 450 виробників дронів, що перетворило країну на найбільшу у світі лабораторію оборонних технологій.



Саймон Шустер зазначає, що перші повноцінні оперативні версії цієї багатошарової системи ППО можуть з'явитися на озброєнні вже до кінця літа цього року. Проте для повного покриття українських міст знадобиться час - ймовірно, цей процес завершиться лише у 2027 році.



Україна демонструє світу, як за умов тотальної війни та обмеженого бюджету можна створити технології, які за ефективністю та ціною випереджають найдорожчі розробки, що використовуються НАТО.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI