Кібератака на медичний заклад Сумщини завдала 5 млн грн збитків

Правоохоронці припинили протиправну схему незаконного заволодіння бюджетними коштами одного з медичних закладів Сумщини. У результаті втручання в інформаційні системи установи зловмисники здійснили несанкціоновані фінансові операції, завдавши значних матеріальних збитків.

У ході оперативної та аналітичної роботи оперативники Управління протидії кіберзлочинам в Сумській області ДКП НПУ встановили, що зловмисники отримали несанкціонований доступ до комп’ютерної техніки працівника бухгалтерії, використавши програмне забезпечення для віддаленого керування. Це дозволило їм втрутитися у фінансові операції установи та здійснити незаконне перерахування бюджетних коштів.

Проведений комплекс заходів із відпрацювання цифрових слідів, аналізу фінансових транзакцій та встановлення маршруту руху коштів дав змогу ідентифікувати осіб, причетних до вчинення злочину. Ними виявились 45-річний та 40-річний мешканці Волинської області. За даними слідства, викрадені кошти, а це 4 млн 980 тис. грн, були перераховані на рахунок товариства з обмеженою відповідальністю, власником якого є один із підозрюваних.

У межах досудового розслідування поліціянти провели п’ять санкціонованих обшуків за місцем мешкання фігурантів. Під час слідчих дій вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, носії інформації, банківські картки, грошові кошти та інші речові докази, що мають значення для кримінального провадження.

Поліція продовжує слідчі дії з метою встановлення всіх обставин злочину, можливих додаткових епізодів протиправної діяльності та інших осіб, причетних до злочину.

Наразі слідчі Сумського районного управління поліції за процесуального керівництва прокуратури повідомили зловмисникам про підозру за фактами несанкціонованого втручання в роботу інформаційних систем (ч.5 ст.361 КК України) та крадіжки в особливо великих розмірах (ч.5 ст.185 КК України). Вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

