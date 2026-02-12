Китайський «АІ-стрибок» - акції Zhipu AI зросли на 30% після презентації суверенної нейромережі GLM-5

12 февраля 2026 г., 17:45

Як повідомляє CNBC, акції китайських компаній у сфері штучного інтелекту продемонстрували стрімке зростання на фоні масового оновлення флагманських моделей та потужної державної підтримки.



Головним драйвером ринку стала компанія Zhipu AI (Knowledge Atlas Technology), чиї акції на Гонконзькій біржі злетіли на 28,7%, закрившись на позначці 405 гонконзьких доларів. Такий ажіотаж спричинив реліз моделі GLM-5 - відкритої нейромережі з 745 мільярдами параметрів. Важливою особливістю GLM-5 є її повна незалежність від американського заліза, оскільки модель була навчена на китайських чипах Huawei Ascend.



Генеральний директор Zhipu AI Чжан Пен (Zhang Peng) детально розкрив можливості нової розробки, зазначивши, що GLM-5 є найбільш амбітною моделлю в історії компанії. Ця відкрита нейромережа була спроєктована з акцентом на виконання складних автономних завдань та програмування високого рівня. Завдяки вдосконаленій архітектурі, модель здатна підтримувати тривалі робочі цикли АІ-агентів, що дозволяє їй самостійно розробляти програмне забезпечення та виправляти помилки в коді в реальному часі.



Пен наголосив, що GLM-5 демонструє результати, які в професійних бенчмарках для розробників наближаються до показників Claude 4.5, а в тестах на логічне мислення навіть перевершують Gemini 3 Pro.



Окрім самої моделі, компанія представила оновлений вебсервіс Z.ai, який надає доступ до цих інструментів широкому колу корпоративних клієнтів, забезпечуючи безшовну інтеграцію інтелектуальних помічників у повсякденні бізнес-процеси.



На фоні цих релізів акції UCloud Tech, що надає обчислювальні потужності для Zhipu, досягли денного ліміту зростання у 20% на Шанхайській біржі. Додатковим стимулом для інвесторів став виступ прем'єра Держради КНР Лі Цяна (Li Qiang), який закликав до масштабної комерціалізації АІ та покращення координації енергетичних і обчислювальних ресурсів.



Інші гравці ринку також продемонстрували позитивну динаміку, що підтверджує масштабність тренду. Компанія MiniMax побачила стрибок своїх акцій на 13,7% після запуску моделі M2.5, яка оптимізована під роботу автономних АІ-агентів. Ant Group представила мультимодальну систему Ming-Flash-Omni 2.0, здатну одночасно генерувати мовлення, музику та візуальний контент, що підштовхнуло її капіталізацію вгору. Навіть розробник DeepSeek, який минулого року став світовою сенсацією, оновив свій флагман, додавши підтримку величезного вікна контексту.



Китайський АІ-сектор у 2026 році остаточно перейшов від стратегії наздоганяння до створення власних закритих екосистем. Успіх Zhipu AI є знаковим не лише через технічні характеристики, а й через доведену можливість створювати передові моделі без доступу до чипів Nvidia. Це фактично девальвує частину санкційного тиску США та створює в Китаї власний стандарт автономного інтелекту. Водночас ми спостерігаємо цікавий розподіл капіталу: інвестори стали більш вибірковими, віддаючи перевагу вузькоспеціалізованим стартапам замість універсальних техногігантів на кшталт Alibaba чи Tencent, чиї акції продемонстрували падіння. Модель ощадливого розвитку, де китайські розробники отримують високі результати при менших витратах на інфраструктуру, робить їх вкрай конкурентоспроможними на світовому рівні. Проте головним викликом залишається вихід на міжнародні ринки, де довіра до китайських АІ-систем все ще стримується геополітичними факторами.

