Японське агентство JICA надало 13 генераторів для підтримки критичної інфраструктури

12 февраля 2026 г., 10:25

У рамках реалізації Програми екстреного відновлення, що фінансується японським агентством міжнародного співробітництва (JICA), Україна отримала 13 генераторів для потреб столичного комунального підприємства «Київтеплоенерго».

Загалом у рамках цього етапу програми закуплено 137 генераторів. Наразі триває передача обладнання і до інших регіонів України.

Надані партнерами 13 генераторів допоможуть забезпечити опаленням приблизно 300 житлових будинків Києва, а також ключових об'єктів соціальної інфраструктури, зокрема лікарні, школи та дитячі садки. Вони будуть встановлені безпосередньо на об'єктах теплопостачання – в котельнях різних районів столиці.

