ASUS IoT презентує PE1000U: надпотужний промисловий ПК розміром з долоню

Компанія ASUS IoT оголосила про випуск PE1000U — компактного промислового комп'ютера з кріпленням на DIN-рейку. Попри свої скромні габарити (63x110x160 мм), пристрій побудований на базі новітніх процесорів Intel Core Ultra Series 2, що робить його інструментом для інтелектуальних обчислень безпосередньо «на межі».



Серцем PE1000U є процесори Intel Core Ultra 265U або 235U. Головна особливість цієї платформи — гібридна архітектура, що поєднує потужності CPU, GPU та NPU.



Вбудований нейронний процесор (NPU) прискорює завдання штучного інтелекту, звільняючи основний процесор для точного керування рухами та логікою.



Завдяки виходам DisplayPort та HDMI пристрій підтримує одночасну роботу двох 4K-дисплеїв для HMI-інтерфейсів або систем машинного зору.



ASUS IoT розробила PE1000U для роботи там, де звичайні ПК виходять з ладу.

Так безвентиляторний герметичний корпус (клас IP40) захищає від пилу. Пристрій пройшов випробування за військовим стандартом MIL-STD-810H (витримує вібрації до 5Grms). Його температурний режим передбачає стабільну роботу в діапазоні від -25°C до 70°C. А широкий вхідний діапазон напруги (9–36 В) та функція контролю запалювання дозволяють встановлювати ПК безпосередньо на транспортні засоби.



Попри розмір, PE1000U пропонує повний набір інтерфейсів, необхідних для автоматизації: до 4 портів Ethernet (стандартно два 2.5G), підтримку Wi-Fi 6E та 5G для безшовного підключення до хмарних платформ керування флотом.



Промислові порти передбачають подвійну шину CAN Bus, до 4 COM-портів та ізольований модуль цифрового вводу-виводу (DIO) для усунення електричних шумів при керуванні датчиками.



Завдяки своїй конструкції та потужності, PE1000U оптимізований для автономних мобільних роботів (AMR): малий формфактор та LAN-порти дозволяють підключати LiDAR, камери та контролери двигунів.



Колаборативні роботи (Cobots): стійкість до вібрацій та гвинтові роз'єми гарантують стабільність під час інтенсивних маніпуляцій.



Машинний зір та лазерна обробка: ізольований DIO дозволяє точно синхронізувати спалахи та освітлення камери без перешкод.



«PE1000U — це наша відповідь на запит промисловості щодо компактних, але інтелектуальних систем. Ми об'єднали потужність Intel Core Ultra з надійністю нашого захищеного дизайну, щоб надати інженерам інструмент для реалізації найскладніших сценаріїв AI у виробництві», — зазначають в ASUS IoT.

