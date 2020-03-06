Решения Huawei AirEngine Wi-Fi 6 нацелены на создание полностью беспроводных кампусов

6 марта 2020 г., 16:25

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Компания Huawei представила новые продукты AirEngine Wi-Fi 6, в том числе 10 новых моделей беспроводных точек доступа Wi-Fi 6. Производитель позиционирует эти решения для создания полностью подключенных беспроводных кампусных сетей для офисов и производства.

Среди новинок стоит отметить флагманскую точку доступа AirEngine 8760, для которой заявлена скорость передачи данных до 10,75 Гбит/с, что вдвое превышает средний показатель по отрасли.

В представленную Huawei линейку входит три серии продуктов: AirEngine 8700, AirEngine 6700 и AirEngine 5700, которые охватывают различные сценарии использования в помещениях и на улице. Новинки рекомендуются к применению в следующих сценариях:

При доступе к терминалам высокой плотности, в частности в офисных помещениях, конференц-залах, стадионах, зданиях терминалов и железнодорожных вокзалах.

Для передачи видео в формате HD, в частности во время тренингов с использованием виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности и видеоконференций с разрешением 4K/8K.

При использовании мобильных установок в производстве, в частности автоматически управляемых транспортных средств (AGV).

При конвергенции IoT и Wi-Fi, в частности в торговых центрах, супермаркетах и интеллектуальных кампусах.

Для обслуживания внешних сетей общего пользования, например, на площадях и улицах.

Ожидается, что уже в ближайшем будущем число терминалов с доступом к корпоративным сетям Wi-Fi увеличится в более чем 10 раз. Каждому терминалу требуется полоса пропускания со скоростью не менее 50 Мбит/с для передачи видео в формате HD, в частности видео с разрешением 4K. Именно поэтому Huawei AirEngine Wi-Fi 6 использует наибольшее в отрасли число пространственных потоков (всего 16) — благодаря этому скорость передачи данных в воздушном интерфейсе достигает 10,75 Гбит/с, что вдвое превышает средний показатель по отрасли.

Чтобы помочь предприятиям подключить ключевые услуги к Wi-Fi-сетям, Huawei AirEngine Wi-Fi 6 использует интеллектуальные антенны для стабильного покрытия. По сравнению с другими продуктами Wi-Fi 6 в отрасли, Huawei AirEngine Wi-Fi 6 вдвое улучшает мощность сигнала, обеспечивает на 20% большее расстояние покрытия и гарантирует отсутствие искажения на фронте сигнала.

Заявлено, что фирменная технология роуминга без потерь от Huawei обеспечивает нулевую потерю пакетов для ключевых услуг в роуминге, а также позволяет достичь 100% успешности роуминга. Huawei AirEngine Wi-Fi 6 применяет Dynamic Turbo (интеллектуальная технология ускорения), чтобы достичь задержки в 10 мс, что вдвое меньше среднего показателя в отрасли. Подобная задержка делает VR, AR и HD-видео более стабильными.

«Мы считаем, что беспроводные обновления до Wi-Fi 6 приведут к значительным изменениям на пути цифровой трансформации предприятий, ведь новый стандарт сильно отличается от Wi-Fi предыдущих поколений. Huawei применил свои ведущие 5G-технологии в новых продуктах AirEngine Wi-Fi 6. Они сочетают самые современные антенны, алгоритмы и сетевые технологии в отрасли. Huawei AirEngine Wi-Fi 6 помогает предприятиям создать высококачественную беспроводную кампусную сеть, — сказал Чжао Чжипенг (Zhao Zhipeng), президент подразделения кампусных сетей Huawei’s Datacom Product Line. — Мы ожидаем, что эта высококачественная кампусная сеть Wi-Fi 6 действительно сможет помочь предприятиям ускорить цифровую трансформацию в офисах, на производстве, для сценариев обслуживания, а также улучшить эффективность и опыт использования. В будущем мы будем продолжать внедрять инновации вместе с пользователями, чтобы создать полностью подключенную интеллектуальную и упрощенную кампусную сеть на базе AirEngine. Это ускорит развитие эпохи полностью беспроводных кампусов».

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