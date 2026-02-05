 
AI-асистент Anthropic Claude – без реклами назавжди?

5 февраля 2026 г., 17:35
Anthropic опублікували маніфест про те, чому в Claude ніколи не буде реклами. Компанія вважає, що рекламна модель несумісна з тим, чим повинен бути AI-асистент.

Аргументація будується на декількох рівнях. По-перше, характер розмов з AI відрізняється від пошуку або соцмереж. Користувачі діляться особистим контекстом, обговорюють чутливі теми, вирішують складні завдання. Реклама в таких контекстах виглядала б недоречно. По-друге, рекламна модель створює конфлікт інтересів. Якщо користувач скаржиться на безсоння, асистент без реклами буде шукати причини проблеми. Асистент з рекламою буде думати ще й про те, чи можна тут щось продати.

Окремо Anthropic попереджає про довгострокові ризики: історія рекламних продуктів показує, що реклама, одного разу з'явившись, має властивість розширюватися і розмивати межі, які спочатку здавалися чіткими.

Правда, практика показує, що переважна більшість користувачів цим всім взагалі не переймаються. Ні конфіденційністю, ні настирливою комунікацією в невідповідному контексті. Навіть історія з рекламою засобів жіночої гігієни під час трансляції футбольних матчів сприймається скоріше позитивно – по-перше, можна посміхнутися, по-друге, сходити на кухню за ще однією банкою пива.

І в улюбленому стилі коментаторів – їм краще б моделями зайнятися. А то я другий день не чіпаю цікаве завдання – читаю чутки, що вони вже котили чи то Sonnet 5, чи то Opus 4.6, але все впало, відкотили, днями покотять знову.

