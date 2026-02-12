Cisco звітує про зростання квартального виторгу до 13,3 мільярда доларів

12 февраля 2026 г., 11:45

Компанія Cisco Systems оприлюднила фінансові результати за другий квартал 2026 фіскального року, що завершився 24 січня.



Виторг корпорації склав 13,3 млрд дол., що на 4% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Чистий прибуток за стандартами GAAP зафіксовано на рівні 2,4 млрд дол. (0,61 дол. на акцію), тоді як прибуток non-GAAP склав 3,6 млрд дол. (0,91 дол. на акцію), що перевищило очікування аналітиків. Генеральний директор Cisco Чак Роббінс (Chuck Robbins) підкреслив, що компанія демонструє впевнене зростання завдяки стратегічній інтеграції Splunk та активному впровадженню технологій АІ у свій продуктовий портфель.



Ключовим фактором успіху стало зростання доходів від підписок, які тепер становлять 55% від загального виторгу компанії, забезпечуючи високу прогнозованість фінансових потоків.



Найбільшим за обсягом виторгу підрозділом залишається «Мережева інфраструктура» (Networking), проте цей напрям продемонстрував зниження на 7% до 6,56 млрд дол. Це уповільнення було очікуваним на фоні завершення циклу масштабних оновлень обладнання клієнтами після пандемії. Водночас Чак Роббінс підкреслив, що попит на спеціалізовані комутатори для АІ-кластерів починає компенсувати спад у традиційних корпоративних мережах, а замовлення в цьому сегменті продовжують демонструвати позитивну траєкторію.



Справжнім драйвером зростання став сегмент «Безпека» (Security), виторг якого злетів на 42%, досягнувши 1,83 млрд дол. Такий стрімкий стрибок став результатом успішної інтеграції рішень Splunk та високого попиту на платформу Cisco Security Cloud, яка використовує АІ для виявлення загроз у реальному часі.



Напрям «Спостережуваність» (Observability) також показав значне зростання — на 36% до 223 млн дол., що підтверджує критичну потребу великого бізнесу в інструментах для моніторингу складних гібридних хмарних середовищ.



Сегмент «Спільна робота» (Collaboration), що включає Webex та супутні пристрої, залишився стабільним із виторгом у 980 млн дол., де зростання хмарних сервісів було нівельовано зниженням продажів обладнання для конференц-залів.



На фоні сильних квартальних результатів керівництво Cisco підвищило прогноз на весь 2026 фіскальний рік. Тепер компанія очікує річний виторг у діапазоні від 55,5 млрд дол. до 56,3 млрд дол.



Крім того, рада директорів оголосила про підвищення квартальних дивідендів на 3%, що підтверджує впевненість менеджменту в здатності компанії генерувати стабільний вільний грошовий потік, який у другому кварталі склав 4,1 млрд дол. Акції компанії позитивно відреагували на звітність під час подовженої торгової сесії, оскільки інвестори оцінили успішну трансформацію Cisco з виробника обладнання на постачальника програмних рішень та сервісів безпеки.



Важливо зауважити, що зростання замовлень на 10% на фоні глобальної економічної турбулентності є показником стійкості корпоративного попиту. Cisco фактично створює нову нішу - мережеву інфраструктуру, оптимізовану під штучний інтелект, де швидкість передачі даних та безпека є невіддільними частинами. Однак головним викликом для компанії залишиться конкуренція з боку хмарних гігантів, які намагаються будувати власні мережеві рішення. Поки Cisco вдається зберігати лідерство завдяки комплексному підходу, що включає софт, залізо та сервіси безпеки в єдиній підписці.

