Supermicro представляет наружные Edge-системы

6 марта 2020 г., 15:25

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Компания Super Micro Computer представила Edge-cистемы — серверы в корпусах IP65, предназначенные для 5G RAN, ИИ-инференса и других интеллектуальных граничных сценариев с применением процессоров Intel Xeon D и 2nd Gen Intel Xeon Scalable в различных конфигурациях.

Как отмечается, новые системы идеально подходят для эксплуатации в сложных условиях за пределами помещений и поддерживают наблюдаемую в отрасли тенденцию перехода к дезагрегированному оборудованию и программному обеспечению с открытым кодом.

«Системы Supermicro SuperServer с чрезвычайно гибкой конфигурацией для использования в экстремальных условиях внешней среды предоставляют владельцам ЦОД и телекоммуникационным операторам беспрецедентные инновационные возможности, превосходящие все предложения наших отраслевых конкурентов, — отметил президент и генеральный директор Supermicro Чарльз Лян (Charles Liang). — Эти решения в очередной раз подтверждают лидерские позиции нашей компании в сфере создания высокопроизводительных, эффективных ИТ-решений со сниженной общей себестоимостью владения (ТСО)».

Кроме различных вариантов ЦП новые системы от Supermicro с тремя расширительными слотами PCI-E позволяют использовать все преимущества новейших ускорителей ПЛИС и ГП. Этот фактор имеет критически важное значение для граничного ИИ-инференса посредством ГП-плат и поддержки программного обеспечения 5G RAN в сочетании с межсетевой коммуникаций по открытому стандарту с ускорительными платами ПЛИС. Износоустойчивые серверы, оснащаемые SSD, M.2 и хранилищами EDSFF, способны осуществлять локальное распределение кэшированного медиаконтента, а также обеспечивать надежное хранение данных систем видеонаблюдения и другой «чувствительной» информации.

Системы 5G на базе архитектуры Building Block Solutions от Supermicro могут поставляться в широком спектре конфигураций с различными комбинациями процессоров и модулей памяти, удовлетворяя индивидуальные потребности клиентов в вопросе вывода средств удаленного управления ЦОД на интеллектуальную сетевую периферию. Компания Supermicro располагает обширным опытом работы с популярным ПО для виртуализации и контейнеризации (например, Kubernetes), способным повышать эффективность подобных процессов взаимодействия. В ассортименте разработчика представлен широкий спектр серверов, имеющих сертификаты NGC-Ready for Edge и позволяющих реализовывать возможности искусственного интеллекта в публичных и частных сетях.

Supermicro поддерживает отраслевую тенденцию перехода на непатентованные аппаратные платформы и активного внедрения стандартизованных системных интерфейсов. Являясь участником Альянса O-RAN, компания поддерживает инициативу продвижения облачной открытой архитектуры 5G RAN с целью постепенного перехода от сетей 4G к 5G. После присоединения к Альянсу O-RAN Supermicro совместно с ведущими телекоммуникационными операторами и провайдерами программных стеков разработала ряд шаблонных решений. Компактные системы, устанавливаемые на мачтах сотовых вышек, обеспечивает быстрое развертывание адаптируемых сетей 5G с практически нулевыми затратами на приобретение недвижимых ресурсов.

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