SoftwareOne отримала пропозицію у 3,55 млрд дол. від Bain Capital

16 октября 2023 г., 11:35

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Агентство Reuters пише, що швейцарська компанія SoftwareOne Holding, глобальний постачальник програмного забезпечення та хмарних рішень, отримала необов'язкові пропозиції від приватних інвестиційних компаній Bain Capital та Apax Partners.

SoftwareOne, яка постачає програмне забезпечення серед іншого від Microsoft, Adobe та IBM, стала публічною у 2019 році.

Як повідомляє Reuters, цього літа Bain Capital вже робив пропозицію що до придбання SoftwareOne, але покупка тоді не відбулась. У червні було запропоновано 2,9 млрд швейцарських франків і отримана підтримка акціонерів-засновників компанії, які разом володіли 29,1%.

Тоді SoftwareOne заявила, що пропозиція "суттєво недооцінює" компанію і не відповідає ані її інтересам, ані інтересам більшості її акціонерів. Компанія заявила, що Bain зробив пропозицію викупити компанію за 18,50 швейцарських франків за акцію, що становить 33% премії.

Компанія також негайно відхилила другу пропозицію Bain у липні, натомість вирішивши розпочати стратегічний аналіз.

Компанія заявила, що готова "активно обговорювати варіанти, які суттєво відображають фундаментальну цінність компанії, в тому числі з Bain Capital", а також вивчати інші можливості для створення вартості.

Зовсім недавно, у серпні, SoftwareOne заявила, що триває стратегічний огляд з метою максимізації акціонерної вартості, оскільки вона повідомила про падіння скоригованого прибутку за перше півріччя 2023 року на 1,7% до 111,7 млн швейцарських франків.

І от інвесткомпанія Bain Capital знову зробила спробу з оцінкою у 3,2 млрд швейцарських франків (3,55 млрд дол.), як інформує Reuters.

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