ЄС зобов’язує Google відкрити доступ до пошукових даних та АІ-моделей для конкурентів

Європейська комісія офіційно розпочала дві процедури уточнення в межах Закону про цифрові ринки (DMA), щоб змусити компанію Alphabet надати конкурентам рівний доступ до своїх ключових ресурсів.



Згідно з інформацією Reuters, регулятори ЄС мають намір розробити чіткі інструкції, як Google повинна ділитися даними пошуку та забезпечувати взаємодію сторонніх АІ-сервісів з операційною системою Android нарівні з власним чат-ботом Gemini.



Ключова представниця ЄС з питань технологій Хенна Вірккунен (Henna Virkkunen) підкреслила, що метою процедур є забезпечення рівних умов для всіх гравців ринку.



«Сьогоднішні засідання гарантують, що сторонні пошукові системи та розробники ШІ отримають такий самий доступ до даних та функцій Android, як і власні сервіси Google - Google Search або Gemini», - заявила Вірккунен.



Основні вимоги ЄС включають:



Рівний доступ до функцій: Сторонні АІ-асистенти мають отримати доступ до тих самих апаратних та програмних можливостей Android, які зараз ексклюзивно використовує Gemini.

Відкриття даних пошуку: Google зобов’язана надати конкурентам анонімізовані дані про ранжування, запити, кліки та перегляди в Google Search на справедливих і недискримінаційних умовах (FRAND).

Доступ для чат-ботів: Регулятори визначать, на яких умовах розробники сторонніх ШІ-ботів зможуть використовувати ці дані для навчання та оптимізації своїх моделей.



У відповідь на це представниця Google Клер Келлі (Clare Kelly) висловила стурбованість, зазначивши, що Android вже є «відкритим за дизайном», а нові вимоги, продиктовані скаргами конкурентів, можуть поставити під загрозу приватність користувачів, безпеку та інновації.



Брюссель продовжує наступ на «закриті сади» технологічних гігантів, перетворюючи дані пошуку з корпоративного активу на суспільне благо. У 2026 році, коли конкуренція між великими мовними моделями перейшла у фазу боротьби за якість «свіжих» даних, доступ до статистики кліків та запитів у реальному часі є «святим граалем» для будь-якого розробника.



Європейські регулятори фактично намагаються зламати головну конкурентну перевагу Google — петлю зворотного зв’язку від мільярдів користувачів, яка робить Gemini розумнішим за конкурентів. Якщо Alphabet змусять відкрити ці дані для чат-ботів суперників, це може нівелювати роки інвестицій компанії в екосистему. Це рішення підтверджує, що в епоху ШІ антимонопольне регулювання фокусується вже не на цінах для споживачів, а на «демократизації навчання» алгоритмів. Брюссель намагається запобігти ситуації, де кілька компаній монополізують «інтелект», володіючи виключними правами на дані про поведінку людства в мережі.

