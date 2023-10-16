Прийдешній процесор Fujitsu Monaka міститиме 150 ядер Armv9

16 октября 2023 г., 10:25

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Компанія Fujitsu розкрила деталі процесора, що нею розробляється під кодовою назвою Monaka, який є розвитком чіпа A64FX, використаного в суперкомп'ютері Fugaku. Очікується, що новинка з'явиться у 2027 фінансовому році, який розпочинається 1 квітня 2026 р.



Процесор Monaka проектується під технологічний процес TSMC із допуском 2 нм. До його складу увійде 150 удосконалених ядер Armv9, а також підтримуватиметься набір інструкцій другого покоління для векторних розширень, що масштабуються (SVE2). Виробник не повідомляє точних даних щодо реалізації дизайну довжини вектора. Але, виходячи з того, що в процесорі A64FX підтримуються вектори до 512 бітів, можна припустити, що Monaka буде підтримувати аналогічні або більші вектори.



Дизайн новинки передбачає розподіл ядер за кількома матрицями, до складу яких також увійде SRAM та системи введення-виведення. Повідомляється про підтримку оперативної пам'яті DDR5 та інтерфейсу PCIe 6.0 з реалізацією поверх нього CXL 3.0 для підключення різних прискорювачів та розширювачів.



Хоча Monaka і є розвитком A64FX, Fujitsu не позиціює новий процесор для створення чергового суперкомп'ютера. Повідомляється, що для цього послужить поки що не анонсований процесор. За планами виробника, таке рішення має з'явитися до 2030 року. Тоді як Monaka націлюється на ринок ЦОДів, що розвивається.



Серед важливих переваг свого нового процесора Fujitsu наголошує на його вдвічі кращій енергоефективності порівняно з конкурентними рішеннями. Це дозволяє використовувати йому повітряне охолодження. Крім того, Monaka передбачає надійні механізми захисту, такі як архітектура CCA (Confidential Computing Architecture) для Armv9-A, яка обіцяє розширені можливості безпеки, наприклад, поліпшену ізоляцію робочого навантаження.

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